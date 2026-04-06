Coca Codo: Sinohydro pide a Ecuador recibir definitivamente la obra en 15 días

La firma asiática establece un plazo de 15 días luego de haber renunciado junto a la Celec al proceso de arbitraje

En los distribuidores de Coca Codo Sinclair se han identificado más de 17.000 fisuras.

La empresa china Sinohydro envió este 6 de abril de 2026 a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) su solicitud formal para que se realice la recepción definitiva del proyecto Coca Codo Sinclair en un plazo máximo de 15 días, luego de la emisión del laudo arbitral -que deja atrás el arbitraje internacional por mutuo acuerdo-. Este procedimiento es parte del proceso que permitirá que Ecuador entregue esta obra a PowerChina para su operación y mantenimiento.

Este pedido consta en un oficio del 6 de abril de 2026, suscrito por Sheng Mingzhong, gerente del Proyecto encargado del Sinohydro Corporation, al que accedió Diario EXPRESO.

En este documento remitido a Pedro Luis Rodríguez Romero, subgerente encargado del proyecto Coca Codo Sinclair, la firma china -encargada de la construcción de esta planta que fue recibida provisionalmente en abril y noviembre de 2016- señala que, tras el proceso arbitral, las condiciones contractuales para cerrar el proyecto deben ser consideradas cumplidas.

El plazo para la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair

Según el documento, el laudo fue emitido el 30 de marzo de 2026 por el tribunal de la Cámara de Comercio Internacional y recibido por ambas partes el 3 de abril. A partir de ese momento, se activan los plazos establecidos en el convenio de transacción arbitral.

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En este contexto, Sinohydro señala que la Celec debe suscribir el acta de recepción definitiva dentro de los 15 días posteriores a la emisión del laudo, lo que fija como fecha límite el 17 de abril de 2026.

Si bien CCS, la hidroeléctrica más grande de Ecuador (1.500 megavatios), está operativa desde noviembre de 2016, la obra no ha sido recibida a conformidad por el Estado ecuatoriano por las fallas identificadas en esta infraestructura. Hasta la última valoración se reportaron más de 17.000 fisuras en los distribuidores (que reciben el agua que proviene del túnel de descarga para luego enviarla a las turbinas).

Sin embargo, al aceptar dejar sin efecto el arbitraje el Gobierno deberá recibir formalmente esta obra, que cuenta con un certificado de aceptación provisional desde hace 10 años, una fase se recibió en abril de 2016 y la otra en noviembre del mismo año.

Cláusulas pendientes pasaron a arbitraje

El documento remitido por Synohydro, sin embargo, reconoce que, antes del acuerdo arbitral, no se habían cumplido completamente varias condiciones del contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) para la recepción definitiva.

Así, de las nueve condiciones exigidas, solo cuatro estaban liberadas:

La inspección estructural del túnel

La entrega de documentación

El retiro de maquinaria y

La liberación de gravámenes.

En cambio, otras cinco condiciones no han sido cumplidas. Estas se encuentran relacionadas con:

Lista de ítems pendientes

Corrección de defectos

Indemnización por demora en la recepción provisional

Proyecto en condiciones operativa

Satisfecho todas las otras obligaciones del contratista

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La compañía china, sin embargo, enfatiza que estos ítems pendientes fueron parte del proceso de arbitraje internacional, del que ya desistieron ambas partes. Ante ello la firma menciona que "Sinohydro no ha obtenido los oficios o documentos de la liberación firmados por la Celec".

Esto ocurre, según Sinohydro, pese a que tras la firma del convenio de transacción el 10 de febrero de 2026, estas obligaciones fueron reconfiguradas. El documento señala que dichas cláusulas se consideran “irrevocablemente cumplidas” en virtud del acuerdo alcanzado entre las partes.

Transferencia de riesgos y obligaciones

El acuerdo también establece que los defectos e ítems pendientes serán atendidos por un tercero bajo el contrato de operación, administración y mantenimiento (AOM). La firma de este contrato se acordó tras la reunión del presidente Daniel Noboa con su homólogo Xi Jinping, en junio de 2025.

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Esto implica que la responsabilidad sobre fallas o pendientes se transfiere fuera del contrato EPC original, como parte del esquema pactado en el arbitraje.

Además, como lo anunció meses atrás Diario EXPRESO, la Celec deberá liberar garantías contractuales en plazos posteriores a la firma del acta de recepción definitiva, incluyendo las siguientes:

Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato EPC

Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Garantía de Sustitución de Retención y

Garantía de Buen Funcionamiento y Ausencia de Defectos de los Distribuidores.

EXPRESO conoció que en promedio estos respaldos bancarios representan alrededor de $200 millones. Se trata de un monto similar al que prevé recibir el gobierno del presidente Noboa como compensación de parte de PowerChina por el retiro del arbitraje.

Proceso de cierre del proyecto

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Como parte del procedimiento de recepción de la obra, se deberá conformar una comisión entre Celec y Sinohydro para realizar una inspección final del proyecto. Luego, con base en ese informe, se recomendará la suscripción del acta definitiva.

El documento precisa que en esta inspección solo se considerarán como deficiencias aquellos ítems que no hayan sido excluidos previamente mediante el convenio arbitral.

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Finalmente, Sinohydro advierte que se reserva todos los derechos bajo el contrato y la legislación aplicable, mientras insiste en que el proceso de recepción debe ejecutarse “sin retrasos y en el menor plazo posible”.

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Este tipo de procedimientos se deben cumplir luego de que el directorio de la Celec, presidido por el presidente Noboa, dio el primer paso al autorizar el 31 de diciembre de 2025 la baja del arbitraje -iniciado en mayo de 2021- contra Sinohydro, encargada de la construcción y puesta en marcha de esta hidroeléctrica.

Este proceso, según especialistas consultados, representa una espada de Damocles debido a que un examen especial de la Contraloría General del Estado estableció en 2019 que CCS causó un perjuicio para el Estado de $165 millones, asociado a incumplimientos y fallas estructurales.

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente y Energía informó meses atrás que con la entrega de CCS a PowerChina, Ecuador obtendrá también otros $200 millones para la construcción de un proyecto eléctrico. En total, serán $400 millones.

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