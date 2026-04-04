Mazar bajó 15,69 metros, pero sostiene la generación hidroeléctrica en Ecuador

En menos de un mes la cota de Mazar pasó de 2.153 msnm a 2.137,31 msnm. Está a 25 metros del nivel mínimo de operación segura

Ecuador está usando las reservas de Mazar para generar energía y cubrir la demanda nacional de este recurso.

El embalse Mazar, que es parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, continúa a la baja. Este 4 de abril de 2026 hasta las 12:00 la cota de esta presa bajó ya 15,69 metros desde el 15 de marzo de 2026, cuando superaba el punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar, según datos de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) Sur.

La cota del embalse Mazar es clave para Ecuador porque alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 40 % de la demanda nacional.

Sin embargo, la escasez de lluvias en la cuenca oriental provoca que la disminución de los caudales que alimentan a las hidroeléctricas, principal fuente de generación de energía en Ecuador. En el caso de Mazar el flujo que llega el embalse se ubicó este 4 de abril en 23,17 metros cúbicos por segundo (m³/s), que es considerado bajo si se toma en cuenta que, según los diseños, el mínimo requerido es 146 m³/s, refiere el consultor eléctrico, Ricardo Buitrón.

Mazar en abril de 2026 vs abril de 2024

Además, los caudales actuales son similares a los de abril de 2024, cuando hubo apagones de hasta ocho diarias en Ecuador. El 4 de abril de 2024, por ejemplo, el caudal promedio fue de 56,08 m³/s y se llegó a hundir el 13 de abril a 12,6 m³/s. Sin embargo, a diferencia de 2026, hace dos años Mazar tenía menos reservas de agua. Entonces, bajó hasta los 2,106,66 msnm, que es menos del punto de operación seguro (2.112 msnm).

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Mientras tanto, este 4 de abril de 2026 hasta las 11:00 estaba a 2.137,31 msnm. Es decir, se encuentra a 25,31 metros del nivel mínimo de operación segura (2.112 msnm). Pero si se considera, el nivel mínimo establecido en el diseño (2.098 msnm) existe una diferencia de 39 metros.

Estas cifras, disponibles en el portal de la Celec Sur, dan cuenta que el estiaje (octubre 2025 – marzo 2026) se ha prolongado como ocurrió en 2024, refiere el consultor eléctrico.

Mazar sostiene la generación hidroeléctrica de Ecuador

Pese a estas condiciones, las reservas de Mazar están sosteniendo la generación hidroeléctrica del Ecuador. Según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) hasta el mediodía de este 4 de abril la generación hídrica provino principalmente de:

Paute (Molino) aporta en promedio 614,5 MW

Sopladora: 324.6 MW

Y Mazar: 46,2 MW

Así, el aporte del complejo Paute Integral suma 985,3 MW, que el 56 % de su capacidad (1.757 MW), precisa Buitrón.

Mientras tanto, Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande de Ecuador, contribuye con 524,5 MW, que el 34,9 % de su capacidad total (1.500 MW).

Con estos aportes y de otras plantas hidroeléctricas, la generación con estas fuentes representa el 65,5 %, detalla el Cenace. Esta cifra es menor al promedio que representa esta tipo de generación, que oscila entre los 80 % y 90 %, cuando existe disponibilidad de agua.

Otros aportes para la generación de electricidad de Ecuador

Aparte se cuenta con el suministro de centrales térmica y barcazas alquiladas en un 33,6 %. El resto (0,9 %) se cubre con fuentes renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa).

Además, desde el 17 de marzo de 2026 el sector privado opera con su autogeneración por hasta 14 horas diarias en días ordinarios y cuatro horas, en fines de semana y feriados. Ese aporte representa alrededor de 170 MW aunque este segmento podría sumar hasta 470 MW, según el Ministerio de Ambiente y Energía.

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Sin embargo, Ecuador no cuenta actualmente con la importación de energía de Colombia (450 MW) debido a que el gobierno del país vecino suspendió el 22 de enero de 2026 las ventas de electricidad a Ecuador, en respuesta a la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas. Esta tarifa era inicialmente del 30 % y ascendió al 50 %.

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Por esta razón, y si se mantiene la escasez de lluvias, Buitrón estima que la reserva de Mazar permitirá sostener la generación de energía hasta finales de abril de 2026 porque el "gobierno no ha incorporado soluciones propias para cubrir el aumento de la demanda eléctrica", que crece cada año en alrededor de 300 MW.

Si este estiaje intenso se extiende se prevé "que Ecuador tenga problemas con el suministro de electricidad, si se agotan las reservas de Mazar", advierte el especialista.

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