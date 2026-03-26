Déficit eléctrico en Ecuador: costos recaen en privados y el Estado

Las empresas deben operar con generadores hasta 14 horas al día. El Estado cubre parte de los costos por falta de suministro

Las empresas deben operar hasta por 14 horas diarias con sus generadores, en Ecuador. (foto referencial).

Los generadores de energía eléctrica de las empresas privadas en Ecuador se volvieron a encender. El déficit de generación, que tiene el sistema eléctrico nacional, obligó a que desde el 17 de marzo de 2026 el sector productivo -que cuenta con estos equipos para una contingencia- opere hasta 14 horas con su propia electricidad.

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) dispuso el 17 de marzo activar el esquema de generación de emergencia mediante el uso de generadores de energía eléctrica de los grandes consumidores (grupos electrógenos privados), ante la persistencia del “déficit en el sistema eléctrico”. La disposición aplica hasta nueva orden.

El documento recuerda que el “período de alerta del déficit” se mantiene vigente desde el 19 de octubre de 2023, debido a las condiciones operativas del Sistema Nacional Interconectado y las dificultades para abastecer la demanda eléctrica en el país.

En lo que va de 2026, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha recurrido en dos ocasiones a la activación de generadores privados para cubrir la demanda, pese a asegurar de forma reiterada que el suministro de este servicio está garantizado. Estos pedidos se realizaron en enero y marzo de 2026. Pero, ¿qué significa prender los generadores privados?

¿Qué significa prender los generadores privados?

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Solicitar a los grandes consumidores de este suministro que enciendan sus generadores de energía eléctrica significa que existe una presión sobre la capacidad de generación de electricidad del país. Por esta razón, el Cenace dispone que estas empresas trabajen con su propia generación para reducir la demanda nacional y así atender a los sectores: residencial y comercial, explica Ricardo Buitrón, consultor energético.

Si bien esta disposición no representa cortes de electricidad masivos en los hogares o comercio, el Estado -que según la Constitución debe garantizar el suministro de servicios básicos como la energía eléctrica- deja de abastecer a industrias. Es decir, se raciona la electricidad a este segmento.

Según la disposición del Cenace, el sector privado debe operar con su propia generación:

De lunes a viernes de 09:00 a 23:00, con énfasis en horas de mayor demanda.

Mientras tanto, los fines de semana y feriados, debe hacerlo de 18:00 a 22:00.

En la práctica, significa que en días ordinarios se opere hasta por 14 horas con autogeneración y en fines de semana y feriado, hasta cuatro horas.

Esto ocurre pese a que estos equipos no fueron diseñados para una operación prolongada (14 horas), precisa Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía de Ecuador.

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Pese a esta realidad, Aspiazu menciona que el sector privado tiene la predisposición para operar con sus propios equipos. “Es evidente que el sistema está funcionando al límite. Esa es la realidad”, subraya.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó en enero de 2026 que el sector privado tiene capacidad para generar hasta 470 MW. Mientras tanto, la demanda máxima nacional ha superado los 5.274,46 MW (ver gráfico).

Para el sector privado operar en estas condiciones obliga a redistribuir sus recursos. En el caso de Kubiec, una industria de metalmecánica, el diésel que se emplea para diferentes procesos productivos se destina ahora también a los generadores. Esta firma cuenta con instalaciones para generar 1,8 megavatios (MW) de energía térmica y 1 MW de eólica.

La experiencia de la crisis eléctrica de 2024, que causó apagones de 14 horas al día, obligó a que el sector privado cuente con un mayor respaldo.

¿Por qué existe déficit de generación eléctrica en Ecuador?

El déficit para generar energía en Ecuador responde a varios factores. Entre otros, Buitrón señala:

La dependencia de la generación hidroeléctrica

La reducción de los caudales que alimentan a las hidroeléctricas

La suspensión de la venta de electricidad desde Colombia desde el 22 de enero de 2026

La falta de nuevos proyectos de generación de energía

El crecimiento de la demanda de electricidad. Cada año se debe contar con 300 megavatios adicionales, que incrementa la presión sobre el sistema

Aparte, afecta también el estado de las centrales térmicas, que en ciertos casos cuentan con equipos obsoletos, según lo advertido el propio Cenace.

Así, ante la menor capacidad del sistema nacional para generar energía, las industrias, los centros corporativos, los centros comerciales deben “desconectarse” y producir su propia electricidad, aunque a un mayor costo.

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Henry Yandún, presidente ejecutivo de Kubiec, refiere que en promedio la generación de un kilovatio hora -con sus equipos- tiene un costo de 28 centavos, incluido el combustible, que no recibe subsidios y se encareció por el conflicto en Irán, mantenimiento y operadores.

Sin embargo, al liquidar las cuentas solo recibe alrededor de 14 centavos. Esta cifra es mayor en un 27,2 % al costo de la tarifa que cancela usualmente a la empresas distribuidora (11 centavos). Pero, lo asume porque sabe que lo más costoso es no operar.

En promedio, el kilovatio hora no generado tiene un costo de $ 1, refiere la Cámara de Energía de Ecuador.

En la práctica, operar con generadores privados significa un traslado de costos al sector productivo y a la economía nacional, porque el Estado deber reconocer los valores de generación que realizan las empresas, precisa Buitrón y advierte que estos gastos no previstos elevan los montos de generación y obligan al Estado a dejar de invertir en otros sectores: salud, educación, seguridad y otros.

En 2025, por ejemplo, el déficit asociado a los costos de generación eléctrica (es decir, la diferencia entre el costo real del servicio y lo que pagan los usuarios) se ubicó en torno a los $603 millones.

La visión del Ministerio de Ambiente y Energía

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Pese a esta realidad, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, aseveró el 18 de marzo en radio Centro que el país está en condiciones de cubrir la demanda de energía eléctrica.

La funcionaria argumentó que se disponía -en la fecha mencionada- con 5.390 MW para cubrir este suministro en el país, que había registrado un pico superior a los 5.200 MW. Y enfatizó que el parque de generación de energía del país cuenta con una capacidad instalada de 7.700 MW. En esta cifra se incluyen equipos en mantenimiento, fuera de servicio o la totalidad que puede generar una hidroeléctrica, cuando dispone de agua.

Además, la funcionaria recordó que en diciembre de 2025 las empresas mineras deberán contar con su propia generación y no abastecerse del sistema nacional. “Si no, ya saben, yo desconecto”.

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