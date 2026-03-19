Ecuador vuelve a activar generadores privados ante déficit eléctrico

El sector privado con sus generadores puede aportar hasta 470 MW y así se reduce la demanda de energía del sistema nacional

La demanda de energía en Ecuador llegó a un pico de 5.274 MW el 18 de marzo de 2026.

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) dispuso nuevamente la activación del esquema de generación de emergencia mediante el uso de generadores de energía eléctrica de los grandes consumidores (grupos electrógenos privados), ante la persistencia del déficit en el sistema eléctrico nacional.

Según el oficio del 17 de marzo de 2026 remitido a Raúl Intriago Acosta, administrador de Unidad de Negocio Guayaquil encargado de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), esta medida se aplica dentro de la Regulación Arconel-003/24, que permite incorporar generación del sector privado para cubrir la demanda en escenarios de escasez de energía.

Esta medida implica que el Estado -que según la Constitución debe garantizar el suministro de servicios básicos como la energía eléctrica- deja de abastecer al sector privado, que pasa a operar con sus propios generadores. De esta forma, se reduce la presión sobre el sistema de generación eléctrica.

Ecuador atraviesa por un “período de alerta del déficit” de energía

El documento recuerda que el “período de alerta del déficit” se mantiene vigente desde el 19 de octubre de 2023, debido a las condiciones operativas del Sistema Nacional Interconectado y las dificultades para abastecer la demanda eléctrica a nivel nacional. Esta alerta se contrapone con lo expuesto por el Gobierno, que ha señalado de manera reiterada que el suministro de energía eléctrica está garantizado.

Además, el documento precisa que esta activación se sustenta en el Acuerdo MAE-VEER-2026-0001-AM, que habilita al Cenace a disponer el uso de estos equipos ante eventos como déficit de potencia, problemas de red, mantenimientos o contingencias que puedan provocar desconexiones de carga .

Horarios de operación de los generadores privados

Ante este escenario, el Cenace estableció que los generadores de emergencia deberán operar en los siguientes horarios:

De lunes a viernes: de 9:00 a 23:00, con énfasis en horas de mayor demanda

Fines de semana y feriados: de 18:00 a 22:00

Esta disposición rige desde el 17 de marzo de 2026 y se mantendrá hasta nueva orden del operador.

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Las empresas distribuidoras deberán coordinar la operación de los generadores, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico a los usuarios finales.

Además, el proceso de liquidación comercial de esta energía se realizará conforme a lo establecido en la normativa vigente.

En enero de 2026, cuando ya se pidió al sector privado encender estos equipos, el Ministerio de Ambiente y Energía señaló que los generadores privados pueden aportar alrededor de 470 megavatios (MW).

Menor aporte hídrico y fallas no programadas

La decisión de disponer el uso de generadores privados responde a varios factores. Entre otros influye:

La menor disponibilidad de agua ha reducido la generación hidroeléctrica. Actualmente, su aporte a la producción total es del 76,1 %, cuando en semanas anteriores el Cenace reportó niveles de hasta el 90 %.

La disminución del embalse de Mazar. Actualmente, está en 2.151,63. El máximo es 2.153.

La suspensión de la venta de electricidad desde Colombia a Ecuador a partir del 22 de enero de 2026, en respuesta a la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas.

Estos factores coinciden con un aumento en la demanda eléctrica. En los últimos días, según reportes del Cenace, se han registrado picos de entre 5.200 y 5.300 megavatios.

Esta situación ha causado cortes de energía eléctrica en el norte de Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena y otros, según reportes de los ciudadanos.

Las desconexiones, según explicaciones técnicas, responden a que el país no cuenta con un respaldo, que equivale al 20 % de la demanda de energía.

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Mientras tanto, el ministro del Interior, John Reimberg, refirió este 19 de marzo que los cortes de energía eléctrica registrados en ciertos sectores responden, en algunos casos, a órdenes emitidas por las fuerzas de seguridad como parte de los operativos que se ejecutan en el territorio. “En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio”.

Por su parte, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, informó el 18 de marzo en radio Centro que el parque de generación de energía del país cuenta con una capacidad instalada de 7.700 MW entre sectores públicos y privados.

Además, mencionó que el pico más alto de demanda fue de 5.274 MW durante el 18 de marzo de 2026 y se dispone actualmente de 5.390 MW para cubrir la demanda actual.

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