Ecuador y la inteligencia artificial: energía, datos y talento serán decisivos

María Cruz Gaya, doctora en Inteligencia Artificial, explica el impacto de esta tecnología en el sector productivo.

Ecuador ha dado un primer paso para incorporarse a la carrera tecnológica global con la presentación de su hoja de ruta para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). El plan, denominado Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecuador, fue presentado oficialmente el 10 de marzo de 2026 y elaborado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel).

El acuerdo ministerial, publicado en enero de 2026 en el Registro Oficial, plantea que esta tecnología puede convertirse en una herramienta para mejorar la productividad, modernizar los servicios públicos y fortalecer distintos sectores económicos.

Pero desarrollar inteligencia artificial implica mucho más que adoptar herramientas digitales. Según explica María Cruz Gaya López, doctora en Inteligencia Artificial y vicedecana de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación de la Universidad Europea, el despliegue de esta tecnología depende de tres bases clave: energía y conectividad estables, infraestructura tecnológica —como centros de datos— y una adecuada gobernanza de los datos, además de talento especializado.

Para entender qué pasos concretos debería seguir el país en este proceso, Diario EXPRESO conversó con la especialista, quien advierte que los países que no desarrollen estas capacidades corren el riesgo de quedar rezagados en competitividad frente a economías que ya integran la inteligencia artificial en sus sistemas productivos y de servicios.

María Cruz Gaya. Es vicedecana de la escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación de la Universidad Europea. Matthew Herrera

- Desde su experiencia, ¿en qué sectores productivos se debe impulsar el desarrollo de IA de manera prioritaria?

-En todos. No se trata de elegir un sector específico, porque la inteligencia artificial y el Big Data se están convirtiendo en una infraestructura habilitadora. Eso significa que las ventajas competitivas de organizaciones y países se van a construir sobre las bases de esta tecnología. Salud, manufactura, logística, minería, petróleo, agricultura, comercio… todos los sectores pueden beneficiarse. No hay excepción y no hay alternativa.

Gobierno edita acuerdo 046 para aplicar reforma laboral en Ecuador: qué cambia Leer más

- ¿No hay excepción?

- Cuando digo que no hay excepción y no hay alternativa significa que el país y la organización que no consigan habilitar esa infraestructura se va a quedar atrás competitivamente.

- En el ámbito productivo y de crecimiento económico, ¿qué efectos podría tener el quedarse atrás?

- Quedarse atrás significa no tener ventaja competitiva con respecto a otras empresas, organizaciones, países es que sí que estén haciendo uso de la IA. La IA permite incorporar aportes de valor en cuanto a eficacia y nuevos productos. Si no tienes esa capacidad, te quedas atrás.

Las claves para el desarrollo de la IA en Ecuador

- ¿Cuáles son las bases claves para impulsar el desarrollo de la IA?

- Su desarrollo depende de tres pilares fundamentales. El primero es la energía y la conectividad. Sin energía y conectividad no podemos desarrollar sistemas de inteligencia artificial. El segundo pilar es la infraestructura tecnológica, especialmente centros de datos capaces de procesar grandes volúmenes de información. Y el tercero es la gobernanza del dato, es decir, políticas claras sobre cómo se recogen, gestionan y utilizan los datos. Estos tres pilares requieren de personas capacitadas para realizar este trabajo.

RELACIONADAS Liderazgo humano será clave para integrar la inteligencia artificial empresarial

- En Ecuador se usa ChatGPT, Gemini, Grok y otros, pero detrás de estas herramientas hay centros de datos enormes, que demandan grandes cantidades de energía, combustibles para mantener una temperatura. ¿Es necesario que Ecuador cuente con estas infraestructuras?

- A eso me refiero con desarrollar infraestructura porque ahora mismo a Europa le pasa lo mismo, depende de las grandes tecnológicas estadounidenses que son las que nos proveen de los servicios cloud (nube). La nube no es algo virtual, es algo físico. Son edificios tremendos con enormes granjas de servidores que necesitan mucha energía para para mantenerse y mucha refrigeración. Por lo tanto, el consumo de energía que requiere el despliegue de inteligencia artificial es muy alto y hay que tener un equilibrio muy importante para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.

- Ecuador tiene una matriz energética dominada por la generación hidroeléctrica, lo que genera dificultades en épocas de estiaje. ¿Cómo influye esta realidad en el desarrollo de la IA?

Petróleo, agricultura, comercio… todos los sectores pueden beneficiarse. No hay excepción y no hay alternativa. María Cruz Gaya Doctora en IA

- Para desplegar inteligencia artificial se debería generar redes de distribución eléctricas que sean inteligentes para evitar cambios de energía, que causan apagones. También hay que invertir más en investigación, tenemos que ser conscientes que el 90 % de la investigación que se produce a escala mundial se produce en países con un nivel alto de desarrollo. Y ahí no estamos los países de desarrollo medio, como puede ser Ecuador.

Tenemos que caminar y hacer estrategias políticas para desarrollar infraestructuras de datos que nos permitan ponernos al día.

- Para contar con esas infraestructura, ¿Ecuador debe tener un sistema eléctrico robusto?

- Tiene que garantizar el suministro de energía para que esos grandes centros de datos no tengan cortes de suministro.

Inteligencia Artificial y acceso a Internet en Ecuador

- ¿Para un país es estratégico contar con su propio centro de procesamiento de datos?

- No sabes hasta qué punto es estratégico. Actualmente, hay mucha desigualdad entre países en desarrollo y desarrollados, pero la inteligencia artificial puede aumentar mucho más esa brecha. Hay una brecha científica, una tecnológica y una de talento, que también es importante. Tenemos que ser capaces de desarrollar investigación, infraestructura y contar con programas de formación de especialistas en inteligencia artificial, big data, ciberseguridad.

- En Ecuador en promedio el 71,3 % de los hogares tiene acceso a internet, ¿con este escenario, qué tipo de herramientas de IA se pueden implementar?

- La primera opción, en el mediano plazo, es conseguir que la conectividad cubra más regiones, esto es imprescindible. Mientras tanto, una opción es desarrollar proyectos de Small AI, que se puede aplicar en sectores muy específicos mediante tabletas, PC portátil, móviles, que permiten dar un salto de productividad y generar valor.

- ¿Puede mencionar un ejemplo de Small IA?

Las IA actuales, ¿solo un juego comparado con las amenazantes super-IA que vienen? Leer más

- En el sur de España, por ejemplo, existen invernaderos inteligentes que utilizan sensores para medir variables como humedad, temperatura o minerales del suelo. Con esos datos, sistemas de inteligencia artificial pueden decidir cuándo abrir o cerrar el techo del invernadero o cuándo aplicar nutrientes. Esto mejora la productividad agrícola.

El uso de la IA va más allá de ChatGPT

- En adopción de IA, Ecuador es considerado como un país adoptante, por parte de la Cepal. Usar chatbots, aplicaciones de IA generativa (imágenes, videos), ¿es suficiente?

- Es un buen comienzo, pero todavía es una adopción superficial en muchos casos. Utilizar inteligencia artificial para generar imágenes o automatizar algunas tareas es útil, pero lo realmente importante es utilizarla para diseñar sistemas que generen valor y ventajas competitivas para las empresas y el país.

- ¿Qué tipo de problemas estructurales se podrían resolver con inteligencia artificial?

- Hay muchos ejemplos. En las ciudades se puede utilizar inteligencia artificial para gestionar el tráfico, optimizar rutas o mejorar la movilidad. En salud se pueden analizar grandes volúmenes de datos médicos para mejorar la entrega de medicamentos o dar seguimiento de los tratamientos. En agricultura se pueden optimizar cultivos. Y en servicios públicos se pueden mejorar procesos administrativos.

- El uso de inteligencia artificial genera también preocupaciones sobre el empleo. ¿Qué puestos se perderán?

- Algunos puestos cambiarán. La inteligencia artificial puede sustituir tareas repetitivas, especialmente administrativas. Pero también generará nuevos empleos. Muchos trabajos no desaparecerán, sino que se transformarán y se realizarán de forma diferente con apoyo de estas herramientas.

- ¿Qué perfiles profesionales serán más demandados en este nuevo escenario?

La IA se considera una tecnología habilitadora para el desarrollo. Los países que se preparen podrán aprovecharla y los que no lo hagan se quedarán atrás. María Cruz Gaya Doctora en IA

- Principalmente especialistas en ciencia de datos, ingenieros de datos, expertos en inteligencia artificial, especialistas en ciberseguridad, profesionales en computación en la nube y desarrolladores de software capaces de supervisar sistemas basados en inteligencia artificial.

Las universidades deben actualizar sus programas de estudio y fomentar metodologías de aprendizaje activo. La tecnología avanza muy rápido y es difícil actualizar los currículos al mismo ritmo, por lo que es importante trabajar con proyectos reales y colaboración con empresas.

- ¿Cómo describiría el momento tecnológico que vivimos actualmente, se puede comparar con la llegada del Internet?

- Es comparable con la llegada de internet, pero incluso con un impacto mayor. Las revoluciones tecnológicas anteriores sustituyeron trabajo manual. La inteligencia artificial está empezando a transformar el trabajo cognitivo. Por eso se considera una tecnología habilitadora para el desarrollo. Los países que se preparen podrán aprovecharla y los que no lo hagan se quedarán atrás.

¿Quién es María Cruz Gaya?

María Cruz Gaya. Es vicedecana de la escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación de la Universidad Europea. Es responsable de titulaciones relacionadas con ciencia y aeroespacial, que abarca física, ciencia de datos e ingeniería espacial. Además, cuenta con un doctorado en Inteligencia Artificial. Actualmente, trabaja en investigación en innovación educativa.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ