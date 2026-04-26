Exjugador de Emelec es hallado sin vida dentro de un vehículo en el sur de Guayaquil

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

El exjugador fue hallado sin vida dentro de un vehículo en La Saiba, tras haber llegado en la madrugada acompañado.



Testimonios indican que una mujer permaneció con él antes de que fuera encontrado en el asiento posterior del auto.



Se investiga una posible intoxicación con escopolamina, mientras autoridades buscan esclarecer el caso.

Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, exjugador de Emelec y Filanbanco , fue hallado sin vida la mañana de este sábado 25 de abril en el sector de La Saiba, en el sur de Guayaquil.

El hecho ha generado conmoción entre los residentes y preocupación por las circunstancias en las que ocurrieron.

Así fue hallado el exfutbolista de Emelec

De acuerdo con versiones de testigos, durante la madrugada el exfutbolista llegó al lugar a bordo de un vehículo tipo Spark en compañía de tres mujeres.

El automóvil fue estacionado en una de las calles del sector. Según los relatos, dos de los acompañantes se retiraron poco después, mientras una permaneció con él dentro del carro.

Posteriormente, siempre según testimonios, la mujer que quedó habría movido al exdeportista hacia el asiento posterior del vehículo. Horas más tarde, ya en la mañana, los vecinos comenzaron a notar la presencia del automóvil con las ventanas semiabiertas, lo que despertó sospechas.

Descubren que cuerpo es de un Carlos Kaiser Ribadeneira

Ante la situación, los moradores decidieron alertar a las autoridades . Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que en el interior del vehículo se encontró a un hombre sin signos vitales. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de una posible intoxicación por escopolamina , aunque esta información deberá ser confirmada mediante pericias forenses.

Con el paso de las horas, se confirma que la víctima era Carlos Ribadeneira, grabado por su paso como volante en equipos como Emelec y Filanbanco , donde tuvo participación en el fútbol profesional ecuatoriano en la década de los 90.

El caso ha generado alarma entre los habitantes del sector, quienes expresan preocupación por este tipo de hechos y temen que situaciones similares puedan repetirse.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a las personas involucradas y determinar con precisión las causas de la muerte del exdeportista.