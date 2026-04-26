Malecón de Daule pierde su encanto y entra en el olvido, denuncian moradores

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

El malecón está en el olvido . Moradores de la cabecera cantonal de Daule denuncian una serie de problemáticas que afectan su entorno urbano. Entre las más reiteradas se encuentra el estado del malecón principal, un espacio que, según los ciudadanos, ha dejado de ser un punto de encuentro y recreación para convertirse en una zona deteriorada, poco segura y en desuso.

Hasta el sitio llegó EXPRESO para constatar las denuncias. En un recorrido por el malecón, ubicado frente al edificio del Municipio de Daule, se evidencia el desgaste de su infraestructura.

Los principales reclamos en el malecón de Daule

Varias áreas presentan baldosas rotas o inexistentes, generando superficies irregulares que dificultan el tránsito peatonal. " Hay partes donde uno tiene que caminar con cuidado porque puede tropezarse. Esto no es de ahora, ya tiene bastante tiempo así", comentó Ricardo Anangonó, quien frecuenta el sector. A su criterio, el deterioro ha avanzado sin que se ejecuten trabajos visibles de mantenimiento.

Durante el recorrido se evidencia que algunas personas, en especial de la tercera edad , tenían dificultades para caminar por determinadas zonas afectadas.

A esta situación se suma la presencia de grafitis en diferentes estructuras del malecón, lo que refuerza la percepción de abandono. Paredes y mobiliario urbano lucen intervenidos sin control, afectando la imagen del lugar. “Antes esto era bonito, uno venía con la familia. Ahora se ve descuidado, como si nadie se hiciera cargo”, expresó Rafaela Montalván, joven estudiante del cantón, quien transita por la zona a diario.

Durante la visita también se constató la escasa afluencia de personas. Pese a tratarse de un espacio junto al río y con potencial turístico, el malecón permanece con muy pocos visitantes en las horas del día. "Ya casi nadie viene. No hay nada que hacer aquí, ni sombra, ni actividades. Solo se pasa de largo", señaló Jorge Zambrano, quien atribuye esta situación a la falta de incentivos y mantenimiento.

Otro de los factores que inciden en el poco uso del espacio es la presencia limitada de áreas verdes o zonas de descanso . En medio de las recientes altas temperaturas, los ciudadanos aseguran que no existen suficientes lugares para resguardarse del sol.

"Es mucho cemento. En este calor, ¿quién va a querer quedarse aquí?", cuestionó Ana Gabriela Paredes, quien considera que el sitio podría mejorar con arborización y espacios adecuados para la permanencia.

Daños. Tramos se encuentran con grietas en el piso desde hace meses.FRANCISCO FLORES

La inseguridad, otro enemigo de los dauleños

Las denuncias también apuntan a la inseguridad, especialmente durante las noches. Según los moradores, el malecón se vuelve oscuro y peligroso, lo que ha generado temor entre quienes viven en zonas cercanas.

"Después de las seis o siete de la noche, esto queda solo. Hay tramos sin iluminación y se ha escuchado sobre casos de robos", denunció Carlos Mite, quien aseguró que evita transitar por el lugar en horarios nocturnos.

Algunos visitantes de la zona manifestaron que los asaltos son repetitivos, pero pocos se animan a denunciar lo que ocurre en la zona.

Otra irregularidad detectada es el incumplimiento de las normas de uso. Aunque existen señales que prohíben la circulación de bicicletas, motocicletas y tricimotos, estos vehículos transitan con frecuencia por el malecón.

"Aquí pasan motos como si fuera calle. Eso es peligroso, sobre todo para los niños", reclamó Rosa Delgado, quien pide mayor control por parte de las autoridades.

Más actividades podrían ayudar al desarrollo

A estas problemáticas se suma la falta de actividades que dinamizan el espacio. Los moradores indicaron que si bien ocasionalmente se desarrollan eventos los sábados y domingos, entre semana el lugar permanece sin vida. "Deberían hacer más actividades, ferias o algo que atraiga a la gente. Así el malecón volvería a ser un punto de encuentro", sugirió Miguel Chamorro.

En general, la percepción ciudadana es que el potencial del malecón no está siendo aprovechado. La falta de mantenimiento, seguridad y programación de actividades ha reducido su atractivo. "Es un lugar bonito, pero abandonado. Se podría hacer mucho más", resumió Verónica Loor, quien insistió en la necesidad de una intervención integral.

EXPRESO solicitó una versión oficial al Municipio de Daule sobre estas denuncias y el estado del malecón. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Mientras tanto, los ciudadanos continúan a la espera de acciones concretas que permitan recuperar este espacio público y devolverle su valor como punto de encuentro y recreación en el cantón.