Ratas en centro comercial de Daule: clausuran local por irregularidades sanitarias | VIDEO

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que se sabe del caso Un video viral mostró una rata en un patio de comidas en Daule, generando alarma entre clientes y trabajadores.



ARCSA inspeccionó nueve locales y clausuró uno por incumplir normas sanitarias.



El caso evidencia que la proliferación de roedores ya no es exclusiva de Guayaquil y se expande a otros cantones.

Tal como lo ha venido reportando EXPRESO en varios reportajes, la presencia de roedores ha mostrado un incremento en varios sectores de Guayaquil en los últimos meses. Sin embargo, evidencias recientes sugieren que este problema no se limita únicamente a la ciudad porteña. En Daule , la situación también empieza a generar preocupación entre ciudadanos y autoridades.

Video de rata se volvió viral en redes sociales

La alerta se encendió la tarde del pasado jueves, cuando en redes sociales se difundió un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa a una rata desplazándose por el patio de comidas de un centro comercial en Daule, ante la mirada atónita de clientes y trabajadores. El hecho provocó temor entre los presentes, quienes incluso intentaron ahuyentar al roedor utilizando escobas, en medio de una escena de caos y alarma.

La reacción no se hizo esperar. La presencia del animal en un espacio destinado al consumo de alimentos generó inquietud sobre las condiciones sanitarias del lugar, especialmente en un contexto donde la proliferación de roedores ya ha sido motivo de debate en la región.

Operativo de Arcsa deja local clausurado

Horas después, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) confirmó que realizó una inspección en el sitio tras recibir denuncias ciudadanas. Como resultado, se revisó un total de nueve locales comerciales y sus respectivas bodegas.

“ Ante denuncia ciudadana sobre presencia de roedores en un centro comercial de Daule, se inspeccionaron sus 9 locales y bodegas, por lo que se procedió a la clausura de uno de ellos por irregularidades sanitarias ”, informó la entidad a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, no se ha detallado públicamente cuál fue el establecimiento clausurado ni la naturaleza específica de las irregularidades detectadas. No obstante, la medida refleja la preocupación institucional frente a posibles riesgos para la salud pública.

Situación preocupa a la ciudadanía

Este episodio se suma a una problemática más amplia que ha sido documentada en Guayaquil, donde factores como la acumulación de basura, fallas en la recolección y condiciones climáticas, especialmente en temporada lluviosa, favorecen la proliferación de roedores. En zonas comerciales y de alta concentración de alimentos, el riesgo sanitario se incrementa.

Los especialistas advierten que la presencia de ratas no solo representa un problema de percepción o incomodidad, sino que puede derivar en la transmisión de enfermedades si no se controla adecuadamente. Por ello, insisten en la necesidad de reforzar los controles sanitarios, mejorar la disposición de desechos y mantener condiciones de higiene estrictas, especialmente en establecimientos de alimentos.