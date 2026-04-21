Plaga de ratas en Guayaquil: calculan alrededor de 30 roedores por persona en la ciudad

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las lluvias y la acumulación de desechos han generado condiciones propicias para la reproducción masiva de roedores en varios sectores de Guayaquil.



El Municipio reporta más de 30.000 jornadas de desratización en 2026, pero los ciudadanos consideran que los esfuerzos no son suficientes ante la magnitud del problema.



Comerciantes y moradores del centro alertan sobre la presencia constante de ratas, especialmente en horas de la noche, lo que incrementa el riesgo sanitario.

Los roedores siguen en aumento en Guayaquil. La combinación de factores como la deficiente recolección de basura, la inadecuada disposición de desechos y las lluvias, ha generado condiciones propicias para la expansión de estas especies.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el Municipio de Guayaquil, habría un promedio de hasta 30 ratas por cada habitante, lo que se traduciría en una población que superaría los 50 millones de roedores en toda la ciudad. Esta cifra, aunque referencial, refleja la magnitud de un problema que ha comenzado a generar preocupación sanitaria entre los ciudadanos.

El centro de Guayaquil, la zona más infestada

En zonas céntricas, como el área comercial de la Bahía, la presencia de ratas se ha vuelto cada vez más evidente, sobre todo durante las noches. Comerciantes y residentes coinciden en que es común observar a estos animales desplazándose entre alcantarillas, contenedores desbordados y acumulaciones de basura que permanecen en las calles por horas.

"En la noche esto se llena de ratas. Uno camina y las ve cruzar de un lado a otro, salen de las alcantarillas o de las fundas de basura", relata Luis Mendoza, comerciante del sector. Según explica, la situación se agrava en días de lluvia, cuando los desechos se acumulan y el sistema de drenaje colapsa.

Otra moradora del sector, Priscila Delgado, coincide con esta percepción. "Es algo de todos los días. A veces estamos cerrando el local y salen varias ratas de los montones de basura. Es preocupante porque aquí hay comida, hay personas, hay niños", comenta.

Otros ciudadanos advierten que la temporada invernal influye directamente en este fenómeno. Las lluvias generan condiciones favorables para la reproducción de roedores, al tiempo que obligan a estos animales a salir de sus madrigueras en busca de alimento y refugio en zonas urbanas.

Según el Municipio, en lo que va del año se han ejecutado más de 30.000 jornadas de desratización en distintos puntos de la ciudad. No obstante, pese a estos esfuerzos, la problemática persiste y, a criterio de moradores y comerciantes, las acciones aún no lograrán contener el crecimiento de la población de roedores.