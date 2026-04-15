Cómo proteger electrodomésticos ante cortes de luz en Ecuador

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cortes de luz y variaciones de voltaje en ciudades como Guayaquil y Samborondón aumentan el riesgo de daños en electrodomésticos.



Los especialistas recomiendan el uso de protectores, reguladores y desconectadores de equipos para evitar pérdidas económicas en los hogares.



Los usuarios esperan estabilidad del servicio eléctrico mientras continúan reportes de interrupciones en varias zonas del país.

Los constantes cortes de energía eléctrica en Ecuador, especialmente en ciudades de la Costa como Guayaquil, Daule y Samborondón, han generado preocupación entre los ciudadanos no solo por las molestias diarias, sino también por los daños que estas interrupciones pueden provocar en los electrodomésticos del hogar.

Las variaciones de voltaje, apagones repentinos y el restablecimiento irregular del servicio eléctrico son factores que pueden afectar directamente a equipos como refrigeradores, televisores, computadoras y aires acondicionados. Ante este escenario, los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para evitar pérdidas económicas.

Uso de protectores de voltaje

Uno de los métodos más recomendados es la instalación de protectores de voltaje. Estos dispositivos actúan como una barrera frente a picos eléctricos que suelen producirse cuando regresa la energía, evitando que la sobrecarga afecte los equipos.

Desconectar equipos durante apagones

Otra medida clave es desconectar los electrodomésticos cuando se produzca un corte. Aunque puede parecer una acción simple, reduce significativamente el riesgo de daños cuando el servicio se restablece de forma abrupta.

Implementar sistemas de respaldo

Para quienes dependen de equipos electrónicos de forma constante, como computadoras o sistemas de internet, el uso de un UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) permite mantener encendidos por algunos minutos y apagarlos de forma segura.

Reguladores de voltaje para equipos grandes

Electrodomésticos como refrigeradores o lavadoras pueden beneficiarse del uso de reguladores de voltaje, que estabilizan la corriente eléctrica de forma continua, evitando daños por fluctuaciones.

Evitar sobrecargas eléctricas

Finalmente, se recomienda no conectar múltiples aparatos en un solo tomacorriente o extensión, ya que esto puede generar sobrecargas al momento del retorno de la electricidad.

Un corte prolongado de energía eléctrica se reporta en Guayaquil la tarde de este miércoles 8 de abril.Pexels

¿Qué pasará con los cortes de luz?

Mientras continúan los informes de interrupciones en distintas zonas del país, los ciudadanos esperan que la situación se estabilice en los próximos días. Las autoridades han señalado en ocasiones anteriores que estos cortes responden a trabajos técnicos ya la alta demanda energética, aunque el malestar persiste en varios sectores.