Evacúan el Municipio de Quito por la presencia de una maleta abandonada

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La tarde de este 15 de abril de 2026, funcionarios del Municipio de Quito fueron evacuados de sus instalaciones en el centro de la ciudad, tras detectarse una maleta sospechosa en el ingreso al Palacio Municipal.

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Según información preliminar, el objeto fue abandonado en el hall, lo que activó los protocolos de seguridad y obligó a desalojar preventivamente a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y realiza un barrido especializado para determinar si se trata de una falsa alarma y verificar el contenido de la maleta.

Mientras se desarrollan las labores de inspección, el área permanece cercada como medida de seguridad, restringiendo el acceso al edificio y sus alrededores.

Una llamada de alerta

El ECU 911 detalló que la alerta de seguridad ciudadana fue reportada a las 13:07 de este 15 de abril de 2026. El incidente se registró en las calles Venezuela y Chile, en el Centro Histórico de Quito.

Tras la notificación, desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de unidades de la Policía Nacional, que acudieron al sitio para atender la emergencia y verificar la situación.