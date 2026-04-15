Despidos en salud Ecuador: incertidumbre tras reportes de desvinculaciones en hospitales

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Pese a que desde el lunes 13 de abril de 2026 se reporta el despido de médicos, odontólogos, enfermeras y personal administrativo en centros de salud y hospitales del país, dos días después aún no existe una cifra oficial sobre el alcance de las desvinculaciones. Tampoco un plan, para conocer si seguirán produciéndose.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, rechazó la medida y aseguró que carece de justificación. Según indicó, el gremio ha recibido reportes de entre 900 y 1.200 médicos y enfermeras despedidos, aunque reconoció que no existe un sustento consolidado de esa cifra.

EXPRESO consultó al Ministerio de Salud Pública para obtener precisiones sobre la decisión, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. No obstante, en un comunicado oficial, la cartera aseguró que “los servicios de atención de emergencia, consulta externa, así como cirugías programadas y todas las áreas de servicio funcionan con normalidad”.

Por su parte, Roberto Saltos, presidente del Colegio Médico de Los Ríos, informó que envió una carta al director provincial de Salud para solicitar una reunión y conocer las condiciones y razones de los despidos.

“Supe que se trata de médicos generales de centros de salud que estaban por terminar su contrato, pero no tengo detalles. Estamos en un problema serio de salud”, advirtió. Roberto Saltos, presidente del Colegio Médico de Los Ríos

Esto dice el Ministerio de Salud sobre los despidos

En su comunicado, el Ministerio señaló que los despidos responden a una reorganización territorial de las direcciones provinciales. “Tras un análisis integral de la distribución del talento humano se decidió optimizar los recursos, luego de identificar duplicidad de funciones y otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales”, indicó.

¿Déficit o sobrepoblación de médicos?

En Ecuador, la tasa de médicos por cada 10.000 habitantes era de 40,35 hasta el 2024, se observa en la plataforma de datos abiertos del Ministerio de Salud. Según la OMS se requieren 23 por cada 10.000, aunque médicos dicen que es el umbral mínimo crítico. Pero no se detalla si están bien distribuidos. Tampoco hay una actualización para saber cómo quedó con anteriores desvinculaciones.

En entrevista con Ecuavisa, la vicepresidenta María José Pinto, señaló que no encontraban ginecólogos que quieran ir a El Naranjal o especialistas a Taisha o hasta Galápagos. Es decir que faltan especialistas, pero no le pidieron precisiones.

La brecha

En 2025, la brecha de profesionales de salud, en el primer nivel de atención hasta 2025 era de 14.029.