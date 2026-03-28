Ecuador y atención primaria en salud: avances, retrocesos y falta de continuidad

La estrategia de fortalecer el primer nivel de atención -con un médico de cabecera capaz de controlar al niño sano, atender al adulto con molestias, aplicar vacunas y dar seguimiento al adulto mayor para prevenir enfermedades- no es nueva. Aunque, en el gobierno de Rafael Correa se puso énfasis en la red de centros de salud, exautoridades del sector recuerdan que este enfoque se remonta a la Declaración de Alma-Ata, que sentó las bases de la atención primaria, en 1978.

Así que, la vicepresidenta María José Pinto, convertida en ministra de Salud, desde el 18 de noviembre del 2025, no se equivoca. Aunque tampoco descubre algo. En entrevistas dijo: "estamos trabajando duro para fortalecer el primer nivel de atención porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a ir al médico para curarnos y no para prevenir. Por eso hablamos tanto de hospitales con emergencias llenas, que no tienen camas".

Expresidentes como Oswaldo Hurtado implementaron dispensarios del Seguro Social Campesino, recordó el exviceministro de Salud, Carlos Durán. También que Rodrigo Borja, bajo la dirección de Plutarco Naranjo, abrió nuevos centros de salud, promovió la atención primaria y la salud familiar.

Con Correa -precisó el médico Durán- no se empezó a hablar de atención primaria, pero se introdujo el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), en el 2012.

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Acercar el servicio de salud a la población

“Es una visión de la salud, más allá de lo individual, pensada desde lo comunitario; acercando los servicios a la población y no al revés”, explicó Carlos Durán y detalló que se lanzaron estrategias como formación de Técnicos de Atención Primaria (TAPS), que durante el Gobierno de Lenín Moreno encarnaron al Médico del Barrio.

El posgrado de salud familiar, impulsado hace más de 13 años

Juan Carlos Salazar, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, coordinó el posgrado de medicina familiar. Contó que en el 2013, a pedido del Gobierno, ocho universidades ofrecieron un programa con una malla única, que duró tres años. La primera cohorte (fueron tres hasta el 2022) se formó con apoyo del BID. En total, ese centro graduó a unos 200. También el IESS les dio recursos. Ahora tienen 20 alumnos preparándose.

"La medicina familiar no es barata. Pero siempre será menos costoso tratar a las personas en centros de atención de primaria que referirlos a hospitales, con enfermedades avanzadas", señaló Salazar. Además que está a la expectativa tras las palabras de la vicepresidenta Pinto. “Fortalecer el primer nivel implica dotar de vacunas y más insumos; de equipos técnicos, médicos familiares, enfermeras, TAPS”.

Cuando se enfrentó a la COVID-19, mencionó, lo menos costoso era aplicar la vacuna, prevenir el contagio; lo costoso fue usar ventiladores y atender al paciente contagioso.

En Ecuador existe el doble de médicos que en países desarrollados, pero según la vicepresidenta en Taisha no hay cobertura. Carlos Durán Exviceministro de Salud

Los testimonios de usuarios de centros de salud en Quito

Ana Lucía, de 70 años, acudió el viernes al centro de salud, ubicado en la Juan Larrea, en Quito. Fue por la vacuna contra la influenza. "Me mantengo saludable. Solo vengo para inmunizarme", comentó.

Andrés Cruz, de 40 años, contó que el año pasado se contagió de tuberculosis. Así que por primera vez buscó el centro de salud, de la Rocafuerte. El viernes fue al de la Larrea porque se mudó.

"Estoy en la fase final, ya salí negativo. Pero debo tomar diariamente nueve pastillas. Me las dieron y al final firmé el recibido. Me parecen una buena opción. Más que nada porque perdí mi trabajo y ya no tengo acceso a los dispensarios del IESS".

Lo que les falta a los centros de salud de Ecuador

Médicos familiares de Sierra y Costa, que pidieron la reserva de sus nombres, lamentaron que en centros de salud no exista suficiente stock de amlodipina, losartán y clortalidona, que requieren pacientes con hipertensión. Dijeron que les llega para 20 personas y tienen 300 en fila. En la Amazonía hay centros de salud, en donde no pueden procesar muestras de sangre para diagnosticar paludismo. Requieren tinción de Giemsa, para el examen de frotis sanguíneo; y aceite de inmersión, por ejemplo.

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Nada justifica la crisis de salud: Miguel Malo

"En términos generales es correcto (lo que dice Pinto), hay que trabajar en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad. No quiere decir que no habrá patologías, que el Estado está obligado a atender. Pero eso no justifica la tremenda crisis de atención en el sistema público", resaltó Miguel Malo, quien fue viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, entre 2012 y 2014.

En Ecuador, “como en otros países se garantiza, como nosotros, teóricamente, el derecho a la salud, sustentado en un sistema de atención primaria, un primer nivel”, indicó. Además que idealmente, como en países nórdicos, europeos, en China o Cuba hay equipos, que deberían resolver el 80 % de problemas.

“Nos enfocamos en el médico de familia, el proyecto debía terminar en el 2018, para trabajar de modo integral con la mujer embarazada, niño y hasta el abuelito”. Ejemplifica: si se identificaba una hernia, se derivaba al segundo nivel y si era más grave, un aneurisma, se enviaba al tercer nivel, como al Eugenio Espejo u otros de la red pública o complementaria (IESS) y privada, en casos excepcionales.

Los tipos de centros de salud, lo que ofrecían en Ecuador

“No fue nuestro invento; solo ordenamos un poco el desorden; reclasificamos tipos de centros de salud: A, B (incluían laboratorios) y C (quirófanos para partos normales y emergencias 24 horas)”, dijo Malo. No hubo continuidad.

La atención primaria en salud, desde 1978

En la Declaración de Alma-Ata se definió que la Atención Primaria de Salud (APS) era la estrategia central para lograr la Salud para todos en el año 2000.

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