Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

MARIA JOSE PINTO VICEPRESIDENTA ECUADOR
La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.ARCHIVO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Según María José Pinto, el 30 % de medicamentos de la red de Salud está caducado

La vicepresidenta no habló sobre cuestionamientos de colegios médicos y pacientes ni sobre sistema implementado años atrás

  • Mariela Rosero Ch.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien además fue designada ministra de Salud, afirmó que han detectado que el porcentaje de medicamentos que se caduca en las bodegas es del 30 %. No fue consultada en torno a cuándo se dotará de insumos a los hospitales y centros de salud, como reclaman colegios médicos y pacientes.

RELACIONADAS

Según Pinto, "había más de 200 personas o entidades que compraban dentro del Ministerio de Salud", lo que no les parece correcto. "Si bien hay cosas específicas para cada zona, hay cosas que se pueden comprar a nivel nacional; te ahorras dinero y hay que pensar en que llegue de verdad a la persona lo que estás comprando".

Entrevistada en FM Mundo, el viernes 27 de febrero del 2026, la vicepresidenta y ministra de Salud señaló que supuestamente "muchas veces pasaba que (la medicina) no llega al paciente final o se roban o se queda en las bodegas o se caduca". Sostuvo que han calculado que el porcentaje de medicamentos que se caduca es el 30 %.

"30 % de lo que compra el Estado se caduca porque está centralizado y no se sabe si se puede mover de un lado a otro. Cuando tuvimos el problema de los escorpiones en la Amazonía, el único suero que había estaba expirado en Tulcán".

Foto simbólica sarampión.

Sarampión: en América hay alerta epidemiológica, ¿cómo está Ecuador?

Leer más

Lo que dice María José Pinto ya se hizo en el pasado: las medicinas tenían código de barras

En una entrevista anterior, el exministro de Salud del Gobierno de Guillermo Lasso, José Ruales, detalló que construyeron un aplicativo para el seguimiento de medicamentos e insumos, que incluía el sistema de bodega, logística y transferencia a farmacias. 

El médico detalló que en tiempo real tenían información sobre el abastecimiento por medicamento de cada establecimiento. Contó que les llevó un año y medio construirlo y fue desechado por el primer ministro, (Franklin) Encalada. "Ahora no hay ningún sistema de información. Deben contactar a cada hospital y pedir que manden un Excel".

El sistema de seguimiento de los medicamentos fue desechado por el primer ministro de Salud de Noboa

El doctor José Ruales comentó que todo medicamento que ingresaba a la bodega tenía un código de barras, iba a las provincias y a las farmacias de cada centro de salud y hospital. Al dispensarlo al paciente se eliminaba del inventario. Lo probamos en cinco provincias, entre otras en El Oro, Guayas e Imbabura. "Dejamos todo listo para la construcción de una nueva bodega de medicamentos en Puembo, en un terreno del MSP, con un acuerdo con la OPS por un millón para iniciar la obra".

Para más noticias, visite el siguiente enlace.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El banano de Ecuador arranca 2026 con alza en sus exportaciones

  2. Deportivo Cuenca vs Barcelona SC EN VIVO HOY: Dónde ver y minuto a minuto | LigaPro

  3. Tres muertos en tiroteo que el FBI investiga como posible acto terrorista

  4. Según María José Pinto, el 30 % de medicamentos de la red de Salud está caducado

  5. Desborde de río colapsó tubería de agua potable en el norte peninsular

LO MÁS VISTO

  1. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

  2. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  3. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  4. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  5. Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación

Te recomendamos