Según María José Pinto, el 30 % de medicamentos de la red de Salud está caducado

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien además fue designada ministra de Salud, afirmó que han detectado que el porcentaje de medicamentos que se caduca en las bodegas es del 30 %. No fue consultada en torno a cuándo se dotará de insumos a los hospitales y centros de salud, como reclaman colegios médicos y pacientes.

Según Pinto, "había más de 200 personas o entidades que compraban dentro del Ministerio de Salud", lo que no les parece correcto. "Si bien hay cosas específicas para cada zona, hay cosas que se pueden comprar a nivel nacional; te ahorras dinero y hay que pensar en que llegue de verdad a la persona lo que estás comprando".

Entrevistada en FM Mundo, el viernes 27 de febrero del 2026, la vicepresidenta y ministra de Salud señaló que supuestamente "muchas veces pasaba que (la medicina) no llega al paciente final o se roban o se queda en las bodegas o se caduca". Sostuvo que han calculado que el porcentaje de medicamentos que se caduca es el 30 %.

"30 % de lo que compra el Estado se caduca porque está centralizado y no se sabe si se puede mover de un lado a otro. Cuando tuvimos el problema de los escorpiones en la Amazonía, el único suero que había estaba expirado en Tulcán".

Lo que dice María José Pinto ya se hizo en el pasado: las medicinas tenían código de barras

En una entrevista anterior, el exministro de Salud del Gobierno de Guillermo Lasso, José Ruales, detalló que construyeron un aplicativo para el seguimiento de medicamentos e insumos, que incluía el sistema de bodega, logística y transferencia a farmacias.

El médico detalló que en tiempo real tenían información sobre el abastecimiento por medicamento de cada establecimiento. Contó que les llevó un año y medio construirlo y fue desechado por el primer ministro, (Franklin) Encalada. "Ahora no hay ningún sistema de información. Deben contactar a cada hospital y pedir que manden un Excel".

El sistema de seguimiento de los medicamentos fue desechado por el primer ministro de Salud de Noboa

El doctor José Ruales comentó que todo medicamento que ingresaba a la bodega tenía un código de barras, iba a las provincias y a las farmacias de cada centro de salud y hospital. Al dispensarlo al paciente se eliminaba del inventario. Lo probamos en cinco provincias, entre otras en El Oro, Guayas e Imbabura. "Dejamos todo listo para la construcción de una nueva bodega de medicamentos en Puembo, en un terreno del MSP, con un acuerdo con la OPS por un millón para iniciar la obra".

