Expreso
La tensión se vive en Abu Dabi tras los ataques, mientras residentes extranjeros como Chacón esperan que la situación se normalice.
Crisis en Medio Oriente: misil cae frente a residencia de ecuatoriano en Abu Dabi

El ecuatoriano Geovanny Chacón vivió momentos de terror en Abu Dabi tras la caída de misiles lanzados desde Irán

El ecuatoriano Geovanny Chacón llevaba apenas 10 días en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, cuando vivió una auténtica pesadilla. El domingo 1 de marzo, misiles lanzados desde Irán comenzaron a sobrevolar esta ciudad de Medio Oriente y lo que parecía lejano se convirtió en terror real. Estaba junto a una ventana observando lo que ocurría, hasta que un proyectil cayó frente al edificio donde se encontraba con su familia.

Aquel domingo fue estremecedor. “Fue algo increíble. Se escuchaban los estruendos. Me acerqué a la ventana con el teléfono y vi cómo caía un misil al frente, como en las películas. No lo podía creer. Lo que viví es algo impresionante e impredecible”, cuenta Chacón desde el otro lado del mundo, con la voz entrecortada.

Todo un drama que se vive en Abu Dabi

Desde un ventanal, Chacón y sus nietos presenciaron cómo varios misiles eran interceptados en el cielo de Abu Dabi.
Viajó desde Ecuador junto a su nieto Juan Matías Gómez Chacón, de 11 años, para visitar a su hija Laura Chacón, veterinaria radicada en Abu Dabi, madre de dos hijos y esposa del capitán Juan Andrés Jil, piloto de Etihad Airways. El yerno de Chacón se encontraba en China cuando comenzaron los ataques y no ha podido regresar.

“Darle gracias a Dios que estoy acá, porque mi hija y mis nietos estaban solos. Mi yerno tuvo que viajar y ahora sufre desde lejos. Todo está cerrado. No entendemos por qué somos atacados. Es un emirato pequeño, pero tiene mucho dinero y eso parece ser su pecado”, relata.

En Abu Dabi existe una base militar estadounidense, señalada como uno de los motivos de los bombardeos. Chacón, quien fue árbitro de fútbol en Ecuador y residió muchos años en Estados Unidos, suele viajar con frecuencia a Emiratos Árabes Unidos para visitar a su familia.

Missile interception (15980020)
El humo de una aparente intercepción de un misil flota en el aire tras un ataque con misiles iraníes cerca de la isla de Yas, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.STRINGER

Lo ha visto todo de cerca

“El misil más fuerte cayó a las cuatro de la tarde. Las autoridades nos pidieron que fuéramos a los centros comerciales o que permaneciéramos en casa. Solo pedimos a Dios que esto pase pronto y todo vuelva a la normalidad”, agrega.

Desde la noche del sábado 28 de febrero, los estruendos no han cesado. El domingo acudieron a un mall y, desde un ventanal, observaron la caída de varios misiles. “Es algo difícil de describir con palabras”, concluye.

  Crisis en Medio Oriente: misil cae frente a residencia de ecuatoriano en Abu Dabi

