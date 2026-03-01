Expreso
MARLON VARGAS REUNION Confeniae CON CONAIE
Marlos Vargas (primer plano) es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.CORTESÍA: CONAIE

Conaie condena ataque en Quito en medio de la escalada militar contra Irán

Respeto a la diversidad cultural y religiosa piden indígenas en un comunicado

  • Mariela Rosero Ch.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó el ataque al Centro Cultural Iraní, ocurrido en Quito, el 28 de febrero del 2026. Eso en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Como organización que vela por la autodeterminación de los pueblos, nos pronunciamos ante la grave escalada militar contra Irán y los hechos de violencia ocurridos en Quito hacia el Centro Cultural Ecuatoriano- Iraní".

La Conaie señaló que su proyecto político les orienta a solidarizarse con los pueblos del mundo que enfrentan invasiones militares, bloqueos económicos o injerencias externas que vulneran su soberanía y sus derechos fundamentales.

"Condenamos toda acción militar impulsada por intereses geopolíticos y económicos que atenten contra la vida y la autodeterminación de las naciones, y que amenace la paz global al vulnerar el derecho internacional y la soberanía de los pueblos", comentó en un comunicado.

La Conaie pide respeto a la diversidad ideológica y religiosa

Además, la Conaie dijo que los conflictos internacionales no pueden traducirse en odio, xenofobia o violencia. "Ecuador es un estado plurinacional e intercultural, donde la convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural y religiosa deben defenderse totalmente".

