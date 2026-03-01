Con Godoy fuera de la Judicatura, comisión de la Asamblea ahora cuestiona su gestión

La Comisión de Justicia recomendó no aprobar el informe de labores 2025 presentado por el expresidente de la Judicatura

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recomendó no aprobar el informe de actividades 2025 presentado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La mesa legislativa identificó omisiones sustanciales, debilidades estructurales y falta de transparencia.

Las conclusiones se conocieron después de la censura y destitución de Godoy. El exfuncionario enfrentó un juicio político y, en la etapa final del proceso, decidió no asistir tras presentar su renuncia.

El informe de labores fue expuesto ante el Pleno el 15 de enero de 2026, apenas diez días después de que Godoy compareciera en la Asamblea por denuncias de presuntas presiones en decisiones judiciales, tras conocerse el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Después del informe ante el Pleno, la Comisión de Justicia fue la encargada de revisar lo presentado por Godoy para emitir sus propias conclusiones.

¿Qué encontró la Comisión de Justicia?

Según el informe de la mesa, lo remitido por Godoy —incluidas las respuestas a las consultas formuladas por los asambleístas— “no demostraron una gestión estratégica alineada con las necesidades del sistema judicial, ni con las demandas de la sociedad ecuatoriana”.

Asimismo, la comisión evidenció “incumplimientos de las funciones constitucionales previstas en el artículo 181 de la Constitución, así como de las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de la Función Judicial”.

“Apenas el 1,4 % de las denuncias llega a juicio, sin que se detallen correctivos adoptados. En las materias contencioso administrativa y tributaria, un proceso completo -con todas sus instancias- tarda en promedio siete años y cinco meses, plazo incompatible con un servicio de justicia eficiente y oportuno”, señaló la Asamblea.

Durante la sesión realizada la noche del 28 de febrero de 2026, el asesor de la comisión expuso los hallazgos. Explicó que existen dos formas de evadir la entrega de información: no responder directamente o remitir tal volumen de datos que dificulte su revisión.

La Comisión de Justicia se reunió la noche del sábado 28 de febrero de 2026. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Añadió que el informe presentado por Godoy enumeraba 200 actividades. Sin embargo, varias eran tan específicas y “absurdas” como registrar la postulación de una funcionaria a la Comisión Iberoamericana de Ética o colocar señalética en tres unidades judiciales.

En la administración de Godoy no avanzó ningún concurso

Otro hallazgo fue la ausencia de información clara sobre el avance de los concursos a cargo de la Judicatura. “Durante 2025 no se ejecutó ningún concurso para el ingreso o promoción de servidores judiciales, pese a la crisis de talento humano que afecta a la función jurisdiccional, la Fiscalía, la Defensoría Pública y el sistema notarial”, indicó el Parlamento en un comunicado.

Tampoco se realizaron evaluaciones de desempeño. Según la Comisión de Justicia, esta omisión compromete la calidad del servicio y el cumplimiento de los principios de eficiencia y responsabilidad pública.

El juicio a Mario Godoy

El expresidente de la Judicatura fue censurado y destituido el 18 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional. El oficialismo impulsó una moción por incumplimiento de funciones en relación con la gestión de la seguridad del juez Carlos Serrano.

Serrano denunció haber recibido presiones del exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, cercano a Godoy. Ese fue el detonante para que el correísmo promoviera el juicio político en su contra.

La censura, sin embargo, se sustentó en la figura de “manifiesta inoperancia” y dejó de lado las acusaciones sobre la relación con las presiones al juez Serrano, así como el supuesto conflicto de intereses de Godoy, ya que su esposa, Dolores Vintimilla, actuó como parte de la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en una etapa preprocesal.

Este último fue juzgado por el delito de lavado de activos y en el tribunal que emitió la sentencia integraba el juez Serrano. Fue en ese contexto que el magistrado denunció las presiones.

Según el experto en derecho parlamentario Gonzalo Muñoz, los señalamientos de la Comisión de Justicia respecto al informe de labores de Godoy podrían haber derivado en responsabilidades dentro de un juicio político. Sin embargo, al haberse concretado ya la censura, ese escenario queda descartado.

