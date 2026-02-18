Mario Godoy fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional

El oficialismo y la RC se disputaron la victoria política después de la renuncia del ahora expresidente de la Judicatura

La Asamblea Nacional censuró y destituyó del cargo a Mario Godoy. La tarde del 18 de febrero de 2026, ADN y la Revolución Ciudadana (RC) pusieron los votos, tras disputarse la victoria política en el Pleno.

La censura se aprobó con 148 votos. Con ello, Godoy —quien renunció antes de su interpelación— no podrá ejercer cargos públicos durante dos años. Su decisión de no asistir al Pleno, como señaló el legislador socialcristiano Alfredo Serrano, dejó sin respuesta el origen de las presiones políticas a las que aludió en su carta de renuncia.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, fue la encargada de presentar la moción ante el Pleno. Antes de hacerlo, centró su intervención en cuestionar a la Revolución Ciudadana y recordó que ese bloque, en su momento, salvó de la censura a Wilman Terán.

También defendió el trabajo de la comisión y sostuvo que el correísmo mintió sobre un supuesto blindaje a Godoy. En los 10 minutos que intervino no se refirió a las acusaciones de injerencia en decisiones judiciales ni a la situación de la justicia durante la presidencia de Godoy. Dirigiéndose a los asambleístas de la RC, afirmó: “Vayan a terapia. La mitomanía es un trastorno del comportamiento”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Mario Godoy, en una sesión parlamentaria. flickr

Serrano, por su parte, señaló que la censura fue consecuencia de la presión ciudadana. Cuestionó que en algún momento se haya planteado salvar a Godoy, en alusión a la posición inicial de ADN, y cerró su intervención con una explicación sobre las diferencias entre el juicio político y el jurisdiccional.

Desde el correísmo, el legislador Xavier Lasso criticó la actuación de ADN en la Comisión de Fiscalización. Aseguró que el día en que se aprobó el informe se negó el debate y solo se permitió la intervención del presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez.

¿Qué pasó en la interpelación?

Tras cuatro horas de lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendó el enjuiciamiento político, Viviana Veloz (RC) tomó la palabra. Como primer punto, pidió que se certificara si la Asamblea había recibido la notificación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) sobre la aceptación de la censura. Hasta el cierre del debate, ese documento no había llegado al Legislativo.

El planteamiento buscaba sustentar que la resolución debía incluir no solo la censura, sino también la destitución. Veloz afirmó: “No hay casualidades. Todo ha estado fríamente calculado. Si hoy sale Godoy es porque tiene su reemplazo, en este caso el señor Larco”.

La asambleísta se refirió a la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura de reemplazar a Godoy, luego de que solicitara una licencia. En su lugar fue designado Damián Larco, quien anteriormente se desempeñó como director del SRI.

Viviana Veloz durante la interpelación a Mario Godoy en la Asamblea Nacional de Ecuador. Matthew Herrera

Luego centró su exposición en sostener que existían pruebas de injerencia en decisiones judiciales. También señaló que los honorarios que habría recibido Dolores Vintimilla por la defensa de narcotraficantes formarían parte de la sociedad conyugal. Añadió que en el caso del narcotraficante serbio, la defensa —de la que, según dijo, hay pruebas de que Vintimilla fue parte— también resultó afectada por la sentencia.

La antesala del juicio y la pugna política

Godoy renunció antes de enfrentar el juicio político, lo que desató una disputa entre ADN y la Revolución Ciudadana por atribuirse el desenlace.

La sesión se instaló cerca de las 11:00, pero la confrontación política comenzó desde horas antes. El correísmo fue el primero en pronunciarse.

Veloz, una de las cinco asambleístas que presentó la solicitud de juicio político, encabezó una rueda de prensa en la que sostuvo que la renuncia constituía una victoria ciudadana. Afirmó que fue consecuencia de la “contundencia de las pruebas” presentadas por su bloque. “Ante esa evidencia no les quedó otra acción que decir que van a votar por la censura y destitución. Han intentado lavarse las manos cuando siempre lo quisieron salvar”, expresó.

Más tarde, Álvarez respondió a esos señalamientos. “La Revolución Ciudadana, durante varias semanas, estuvo con varios relatos: que defendíamos a Mario Godoy; que éramos abogados de él. Demostramos coherencia”, indicó.

También aseguró que las pruebas presentadas por el correísmo no aportaron elementos determinantes y recordó que, en su momento, ese bloque salvó de la censura al entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, durante un pronunciamiento ante la prensa sobre el juicio político contra Mario Godoy. Foto: Angelo Chamba

Con la renuncia formalizada, ambas fuerzas políticas confirmaron que votarían por la censura. La discusión se trasladó a la moción que se presentaría en el Pleno.

Desde la mañana, Ana Belén Tapia había anticipado que ADN impulsaría su propia moción. La acusación se sustentó en la “manifiesta inoperancia”, relacionada con la falta de acciones para garantizar la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano.

El informe aprobado excluyó las motivaciones sobre presuntas injerencias en decisiones judiciales y el supuesto conflicto de intereses derivado de la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan por parte de Vintimilla. Las presiones denunciadas por el juez Serrano apuntaron al exdirector provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, cercano a Godoy.

