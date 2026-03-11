Inundaciones en Ecuador: Balao, entre socavón, pérdidas y desbordamiento de ríos

La prefectura del Guayas habilitó albergues y brindó ayuda humanitaria a familias damnificadas por las lluvias

El fuerte invierno que sufre Ecuador en lo que va de 2026 continúa generando estragos en varias provincias del país. Las intensas precipitaciones, el aumento del caudal de los ríos y los desbordamientos han provocado inundaciones, afectaciones en viviendas y daños en la infraestructura vial, especialmente en zonas rurales donde las comunidades tienen menos capacidad de respuesta ante emergencias.

RELACIONADAS Inundación en Balao afecta instalaciones de la Agencia Eléctrica

Balao convive con las inundaciones cada invierno

Uno de los cantones más golpeados en los últimos días es Balao, ubicado en la provincia del Guayas. Allí, el desbordamiento de un río arrastró arena, sedimentos y gran cantidad de palizada, lo que agravó la situación para decenas de familias que viven cerca de las riberas.

La acumulación de material y el ingreso del agua a varios sectores dejaron viviendas anegadas y vías afectadas, complicando la movilidad de los habitantes.

En medio de esta emergencia, brigadas de la Prefectura del Guayas realizaron jornadas de intervención que se extendieron por más de 12 horas consecutivas para atender los daños ocasionados por las lluvias.

Las personas buscan salvar sus pertenencias del agua. CARLOS KLINGER

Prefectura del Guayas brindó ayuda humanitaria

Lluvias en Guayas provocan emergencias viales en siete cantones de la provincia Leer más

Entre las acciones ejecutadas estuvo la reparación de un socavón que amenazaba uno de los accesos hacia el puente que conecta con la cabecera cantonal, lo que permitió restablecer el paso hacia la zona urbana.

Las autoridades provinciales también habilitaron un albergue temporal destinado a familias que perdieron sus pertenencias o no podían permanecer en sus viviendas debido al nivel del agua. Según el reporte oficial, este espacio tiene capacidad para albergar a unas 40 familias afectadas por la emergencia.

Como parte de la respuesta inmediata, brigadas médicas brindaron atención sanitaria y entrega de medicamentos a cerca de 270 personas. Además, se distribuyeron kits de alimentos, toldos y sábanas a más de 500 familias que enfrentan las consecuencias de las inundaciones y la pérdida de enseres.

Las labores de atención se realizaron en coordinación con el Municipio de Balao y con cuerpos de bomberos de varios cantones cercanos. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja para muchos habitantes que temen que nuevas lluvias vuelvan a provocar inundaciones en un cantón donde, cada invierno, los efectos del clima vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades.

(3/3)



Además, articulamos esfuerzos con la Alcaldía de Balao y los Cuerpos de Bomberos de cuatro cantones, fortaleciendo la atención a las familias afectadas.

Seguimos en territorio, firmes junto a Balao, trabajando para atender la emergencia y devolver esperanza a quienes más… pic.twitter.com/5o9zHhwLcP — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) March 11, 2026

a mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.