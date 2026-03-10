Inundación en Balao afecta instalaciones de la Agencia Eléctrica

El desbordamiento de un río por las lluvias provocó inundaciones en Balao y causó daños en la Agencia Eléctrica

Imagen referencial de una inundación en Balao que afectó instalaciones de la Agencia Eléctrica.

El cantón Balao, en la provincia del Guayas, enfrenta una emergencia por inundaciones luego de que un río se desbordara debido a las fuertes lluvias registradas en la zona. La situación fue reportada este 10 de marzo de 2026 por Radio Récord, medio que alertó sobre las afectaciones en varios sectores del cantón.

De acuerdo con el reporte difundido por la emisora, distintas zonas permanecen anegadas mientras moradores advierten sobre daños en viviendas y calles cubiertas por el agua. La población también ha solicitado la presencia de equipos de ayuda para atender la emergencia provocada por las precipitaciones.

En varios puntos del cantón se observa cómo la corriente avanza con fuerza por las calles. Vehículos permanecen rodeados por el agua y algunos sectores registran acumulación significativa, lo que ha complicado la movilidad y las actividades diarias de los habitantes.

MSP despliega brigadas médicas en zonas afectadas por lluvias en Esmeraldas y El Oro Leer más

Agencia Eléctrica de Balao sufre daños por el ingreso de agua

Entre los lugares impactados por la inundación se encuentra la Agencia Eléctrica de Balao. En un video grabado desde el interior de las instalaciones, una persona describe cómo el agua ingresó a las oficinas y cubrió gran parte del área de trabajo.

Según su relato, el espacio quedó completamente inundado, lo que obligó a levantar algunos equipos para evitar mayores daños. Computadoras, monitores y una impresora fueron colocados en zonas más altas para protegerlos del agua, aunque varios accesorios, como teclados y cables, quedaron mojados.

El testimonio también evidencia la preocupación por el estado de la infraestructura. El escritorio y otros elementos de oficina permanecen bajo el agua, lo que complica cualquier intento de recuperar o revisar el material afectado.

Accesos bloqueados por la presión del agua

La acumulación de agua también generó problemas para abrir los accesos del edificio. Una puerta enrollable quedó bloqueada por el peso del agua en el exterior, lo que impide levantarla con facilidad.

La presión ejercida por el nivel del agua mantiene cerrada la estructura metálica, lo que complica la salida desde el interior de las instalaciones. Ante esta situación, se solicitó apoyo para que personal de emergencia pueda acudir al lugar y ayudar a abrir los accesos desde afuera.

La fuerza de la corriente en los alrededores del edificio también representa un riesgo adicional, ya que el agua continúa desplazándose con intensidad por la zona.

Moradores alertan sobre calles anegadas

Mientras tanto, a través del medio local, habitantes del cantón Balao advierten que varias calles continúan inundadas debido al desbordamiento del río y a la persistencia de las lluvias en la zona.

En algunos sectores el agua sigue corriendo con fuerza, lo que mantiene en alerta a la población ante posibles nuevas afectaciones en viviendas y locales.

Los moradores han pedido la intervención de equipos de emergencia para atender la situación y evaluar los daños provocados por la inundación, mientras se mantiene la preocupación por el impacto que las lluvias puedan seguir generando en el cantón.

Prefectura del Guayas despliega maquinaria y asistencia tras las lluvias

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó sobre las acciones desplegadas en la provincia ante las emergencias provocadas por la temporada invernal. A través de su cuenta en X, señaló que las intensas lluvias registradas a nivel nacional ya generan afectaciones en varias provincias, por lo que desde la madrugada se activaron equipos técnicos y maquinaria de la Prefectura del Guayas para atender los puntos más críticos.

En el caso del cantón Balao, Aguiñaga indicó que el desbordamiento del río y el colapso de un puente obligaron a movilizar maquinaria para intervenir de forma inmediata en la zona. Además, se coordina la entrega de kits de asistencia humanitaria, brigadas médicas y medicina gratuita para las familias afectadas.

La prefecta añadió que también se ejecutan trabajos en otros cantones del Guayas. En Naranjal se atiende un socavón en el acceso al puente de Paují; en Bucay se monitorea el desbordamiento del río Chagüe; en Salitre se realizan labores para retirar palizada acumulada en el puente cantonal; y en Daule, en el sector Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), se ejecuta limpieza de canales tras el desbordamiento.

Las intensas lluvias que se registran a nivel nacional durante esta temporada invernal ya generan emergencias en varias provincias.

En Guayas, desde la madrugada desplegamos equipos técnicos y maquinaria de la @PrefGuayas para atender los puntos más afectados y proteger a las… pic.twitter.com/3LSkumGSmO — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 10, 2026

Además, la autoridad provincial aseguró que se mantiene el monitoreo constante de los puntos afectados para responder a las emergencias provocadas por las lluvias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!