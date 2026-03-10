ADN resta importancia a acción judicial de la RC contra la legisladora Diana Jácome

La RC presentó una notitia criminis contra la legisladora oficialista Diana Jácome por los dichos emitidos el 5 de febrero

La asambleísta Valentina Centeno expresó su respaldo hacia Diana Jácome, tras la denuncia hecha en su contra por la RC.

A la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) no le preocupa la acción judicial que el movimiento Revolución Ciudadana (RC) interpuso contra la legisladora oficialista Diana Jácome. Así lo afirmó la jefa del bloque oficialista, Valentina Centeno.

La asambleísta correísta Jahiren Noriega Donoso informó que su bancada presentó una notitia criminis en contra de Jácome. El anuncio lo realizó antes de la sesión del Pleno que se desarrolla en la Universidad Ecotec, ubicada en Samborondón, en la provincia del Guayas.

Según Noriega, la acción se sustenta en los presuntos delitos de intimidación y difusión de información reservada. Estos hechos habrían ocurrido durante la sesión del Pleno del 5 de febrero de 2026.

En esa jornada, Jácome afirmó que recomendaba a los legisladores usar una buena pijama. Además, añadió: “Espero que encuentren una buena habitación en la cárcel”.

Centeno cuestiona a la Revolución Ciudadana

Sobre esta denuncia, Centeno aseguró que la bancada oficialista respalda a Jácome. También sostuvo que la Revolución Ciudadana debería concentrarse en su defensa ante los procesos judiciales que enfrenta.

“Deberían estar pensando en su defensa ante el Tribunal Contencioso Electoral y ante la Fiscalía (General del Estado), que ha iniciado una investigación por el caso Caja Chica, un caso que hemos venido denunciando”, manifestó la legisladora.

En el denominado caso Caja Chica, la Fiscalía investiga el supuesto uso de dinero presuntamente ilícito proveniente de Venezuela para financiar la campaña política de la RC en el proceso electoral de 2023. La indagación se encuentra en fase investigativa.

Centeno añadió que no se puede permitir que el narcotráfico influya en la política ecuatoriana. “No podemos permitir que en este país el narco tenga secuestrados a los políticos ni a los partidos políticos”, afirmó.

La legisladora también defendió la intervención de Jácome durante el debate legislativo. “Diana Jácome ha hecho un debate de altura y ha denunciado lo que todos los ecuatorianos merecen: que la política no tenga infiltración del narco y de las mafias”, concluyó.

