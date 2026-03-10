Esta es la agenda de Daniel Noboa en Chile por la posesión presidencial

El mandatario ecuatoriano mantendrá reuniones bilaterales y participará en la ceremonia oficial del nuevo gobierno chileno

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple este martes 10 de marzo de 2026 una agenda oficial en Chile para asistir a la transmisión de mando presidencial en la que Gabriel Boric entrega el poder a José Antonio Kast. El viaje forma parte de las actividades diplomáticas previstas para acompañar el cambio de gobierno en ese país sudamericano.

Según la agenda oficial difundida por la Presidencia de Ecuador, Noboa inicia su jornada con el traslado hacia territorio chileno. La visita tiene como eje principal la participación del mandatario ecuatoriano en los actos protocolares del cambio de mando presidencial que se desarrollará en Santiago.

Durante el mismo día, Noboa mantendrá una reunión bilateral con José Antonio Kast, presidente entrante de Chile. El encuentro se realiza previo a la ceremonia oficial y forma parte de los acercamientos diplomáticos entre ambos gobiernos.

Reuniones bilaterales y agenda diplomática en Chile

El miércoles 11 de marzo de 2026 continúa la agenda internacional del presidente ecuatoriano en el marco de la ceremonia de transmisión presidencial chilena. Entre las actividades previstas consta una reunión bilateral con el rey de España, Felipe VI.

Posteriormente, Noboa participará en la ceremonia de transmisión de mando presidencial y en la toma de juramento del nuevo gabinete presidencial de Chile. El acto marca oficialmente el inicio del mandato de José Antonio Kast al frente del gobierno chileno.

La agenda también contempla un almuerzo ofrecido por el presidente de Chile, José Antonio Kast, y la primera dama, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno invitados al cambio de mando. El encuentro reúne a delegaciones oficiales de distintos países.

Actos protocolares y retorno del mandatario ecuatoriano

Dentro de las actividades protocolares previstas, Noboa participará además en el saludo y recepción de las delegaciones oficiales extranjeras. En este espacio se formaliza el saludo diplomático al presidente chileno y a la primera dama tras el inicio del nuevo mandato.

Estas reuniones forman parte del protocolo habitual en los cambios de gobierno en la región, donde mandatarios y representantes internacionales acompañan las ceremonias oficiales del país anfitrión.

Una vez concluidas las actividades en Chile, el presidente Daniel Noboa tiene previsto retornar a Ecuador el mismo miércoles 11 de marzo, cerrando así su agenda internacional vinculada a la posesión del nuevo gobierno chileno.

