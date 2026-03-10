Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

barcelona copa libertadores
Jugadores de Barcelona celebran la clasificación a la fase de grupos.Agencia EFE

¿Cuánto dinero gana Barcelona por pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los amarillos se aseguraron una cifra millonaria tras eliminar a Botafogo en la tercera fase de clasificación

Barcelona logró una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Botafogo en Brasil (2-1 en el global). Los Amarillos volvieron a dar un golpe de visitante (como lo hizo ante Argentinos Juniors) y aseguró su lugar en la siguiente ronda del torneo.

RELACIONADAS

Pero este triunfo no solo les da un beneficio deportivo de permanecer en el certamen sudamericano. Sino que también le sirve al club para garantizar buenos ingresos económicos que la Conmebol entrega por avanzar en la Libertadores. 

¿Cuánto dinero aseguró Barcelona por clasificar a la fase de grupos?

Gracias a este pase a la siguiente etapa, los Toreros recibirán, al menos, 3 millones de dólares ya que la organización da un millón por cada partido que el equipo disputa de local (tres en total). Además, Barcelona podría sumar 330 mil dólares adicionales por cada partido que gane en su grupo.  

A esos valores hay que sumarle lo que ganarán por las taquillas en cada encuentro en casa. Por lo que el cuadro guayaquileño tendrá ingresos económicos que ayudarán a cubrir todos los gastos del año. 

RELACIONADAS

¿Cuánto dinero ha ganado Barcelona hasta ahora?

Pero si sumamos lo que han ganado los Amarillos desde el inicio de su participación en la copa la cifra sube. Es que por jugar la segunda fase de clasificación (donde eliminó a Argentinos Juniors) ganó 500 mil dólares y por la tercera fase (que acaba de pasar) recibió 600 mil más. Es decir ya tiene acumulado 1,1 millones de dólares más los tres que tendrá por la fase de grupos son 4,1 millones seguros.

RELACIONADAS

¿Cuándo conocerá Barcelona a sus rivales en la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 en Luque, Paraguay. Ahí los Toreros sabrán contra que otros tres equipos les tocará medirse en esta ronda. 

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Oscar 2026: ¿la disputa a Mejor Actor está entre Chalamet y DiCaprio?

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 11 de marzo de 2026

  3. TCE niega pedido de Rivadeneira y mantiene la suspensión de Revolución Ciudadana

  4. Anuncian movilizaciones para el viernes 13 de marzo en Ecuador: esto se sabe

  5. Ramiro García y los otros casos sonados que ha liderado como abogado

LO MÁS VISTO

  1. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  2. Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

  3. Botafogo vs Barcelona SC: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa Libertadores

  4. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  5. Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

Te recomendamos