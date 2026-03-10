¿Cuánto dinero gana Barcelona por pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los amarillos se aseguraron una cifra millonaria tras eliminar a Botafogo en la tercera fase de clasificación

Barcelona logró una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Botafogo en Brasil (2-1 en el global). Los Amarillos volvieron a dar un golpe de visitante (como lo hizo ante Argentinos Juniors) y aseguró su lugar en la siguiente ronda del torneo.

Pero este triunfo no solo les da un beneficio deportivo de permanecer en el certamen sudamericano. Sino que también le sirve al club para garantizar buenos ingresos económicos que la Conmebol entrega por avanzar en la Libertadores.

¿Cuánto dinero aseguró Barcelona por clasificar a la fase de grupos?

Gracias a este pase a la siguiente etapa, los Toreros recibirán, al menos, 3 millones de dólares ya que la organización da un millón por cada partido que el equipo disputa de local (tres en total). Además, Barcelona podría sumar 330 mil dólares adicionales por cada partido que gane en su grupo.

A esos valores hay que sumarle lo que ganarán por las taquillas en cada encuentro en casa. Por lo que el cuadro guayaquileño tendrá ingresos económicos que ayudarán a cubrir todos los gastos del año.

¿Cuánto dinero ha ganado Barcelona hasta ahora?

Pero si sumamos lo que han ganado los Amarillos desde el inicio de su participación en la copa la cifra sube. Es que por jugar la segunda fase de clasificación (donde eliminó a Argentinos Juniors) ganó 500 mil dólares y por la tercera fase (que acaba de pasar) recibió 600 mil más. Es decir ya tiene acumulado 1,1 millones de dólares más los tres que tendrá por la fase de grupos son 4,1 millones seguros.

¿Cuándo conocerá Barcelona a sus rivales en la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 en Luque, Paraguay. Ahí los Toreros sabrán contra que otros tres equipos les tocará medirse en esta ronda.

