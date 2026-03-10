Barcelona SC gana a Botafogo y clasifica a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

El equipo torero se impuso en Brasil con el gol de Milton Céliz y sigue firme en el torneo continental

Barcelona lo volvió a hacer. Colgado de palos, pero con orden y concentración, venció nuevamente a Botafogo en Brasil, asegurando el tan esperado boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y dejando al arquero José Contreras y Milton Céliz como los protagonistas de la clasificación.

Con hinchada en contra y en la cancha sintética del Nilton Santos de Río de Janeiro, terreno poco habitual para el Ídolo, se impuso sin delantero centro y con una disposición táctica de resguardo absoluto. Se cumplió el cometido, hasta llegar al punto de tener solo el 18 % de la posesión.

Barcelona SC apostó por un planteamiento defensivo ante Botafogo

Dentro del esquema, la sorpresa de Farías, fue haber sentado a Darío Benedetto. El veterano jugador argentino no integró la nómina titular y la ofensiva fue comandada por Joao Rojas junto a Héctor Villalba y Tomás Martínez.

A los dos minutos se aproximó con peligro Botafogo, obligado a imponerse como dueño de casa. Para alivio del Ídolo, Gustavo Vallecilla desvió un centro a media altura desde el sector izquierdo y la pelota no llegó a destino del rival que pudo haber sido la primera del marcador.

Milton Céliz marcó el gol que llevó a Barcelona SC a la fase de grupos

La efectividad llegaría con el visitante. A los 8', el club guayaquileño se volcó al ataque con una veloz incursión de Rojas por izquierda, quien envió el pase hacia el punto penal, fue bajada por Villalba para Martínez y él asistió a Céliz, que sacó el potente remate y dejó sin respuesta al arquero Linck.

El 'balde de agua fría' caía sobre el Fogao, mientras la alegría era del equipo que dirigido por Grenddy Perozo, quien asumió el mando tras la expulsión de Farías en el cotejo de ida.

Perozo, como asistente y sin perder la costumbre del director técnico, impulsó el ánimo a sus jugadores en el minuto de hidratación (24'). "Vamos con inteligencia.Ya pasaron los momentos más jodidos... Si la hacemos muy bien le clavamos el segundo", expresó.

A pesar que el ímpetu estaba en lo alto para contener los constantes intentos del cuadro del estratega Martín Anselmi, el representante ecuatoriano sufrió la lesión de Rojas que, al sentir un dolor a la altura de la rodilla izquierda, salió de la cancha por Byron Castillo. Era una muestra clara de buscar aguantar el resultado sin tener un referente en punta.

José Contreras, figura clave en la clasificación de Barcelona SC

El orden defensivo fue característica principal de los toreros que lograban neutralizar al rival, además tuvo a Contras sólido bajo los tres palos en cada disparo. Sin embargo, con el ingreso de Jonathan Mina y Darío Benedetto evidenció la intención de no resignar un posible tanto para sellar la clasificación.

Pasaron los minutos y el sufrimiento acompañó hasta el silbato final, el que significó, no solo superar nuevamente a Botafogo en su estadio como lo hizo en la edición copera de 2017, sino también asegurar la suma de 3 millones de dólares por avanzar a la fase de grupos.

