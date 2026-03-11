El Municipio de Quito destinará $5 millones para implementar la tercera placa

El dispositivo se colocaría en el segundo semestre del 2026. El plan establece la instalación de cinco pórticos de control

Situación. El centro de Quito figura entre los sitios previstos para pórticos de control, debido al intenso tráfico que se registra a diario.

El Concejo Metropolitano de Quito conoció el modelo de gestión para implementar el sistema de identificación electrónica vehicular denominado como ‘tercera placa’, un dispositivo que el Municipio prevé colocar progresivamente en el parque automotor de la capital como parte de su estrategia para modernizar el control del tránsito y fortalecer la seguridad vial.

Le invitamos a que lea: ¿Es obeso el Municipio de Quito?: Alcalde y concejales hablan sobre la burocracia

Cinco millones para sistema vehicular con pórticos electrónicos

La propuesta contempla la contratación de un servicio para proveer e instalar aproximadamente 600.000 dispositivos electrónicos, además de administrar la base de datos que permitirá su funcionamiento. El contrato tendría una duración estimada de dos años y una inversión cercana a los cinco millones de dólares.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el modelo presentado al Concejo establece la forma en que se gestionará el nuevo sistema y su integración con las plataformas tecnológicas del Municipio. Según indicó, el dispositivo será colocado en los vehículos durante los procesos de revisión técnica y matriculación.

La tecnología será interoperable y abierta, permitiendo desarrollar aplicaciones de movilidad mientras garantizamos la protección de los datos ciudadanos. Alex Pérez secretario de Movilidad

“Lo que permitirá el sistema es verificar la coincidencia entre el vehículo que llega a revisión, el que se aprueba y el que finalmente circula con el dispositivo electrónico. Una vez instalado, la obligación del ciudadano será únicamente portar el dispositivo en el automotor”, explicó el funcionario.

El sistema está concebido como una plataforma tecnológica abierta, capaz de integrarse con distintos servicios de movilidad.

Entre los usos planteados están el conteo de vehículos, la gestión de flotas de transporte público, el control de estacionamientos, eventuales peajes urbanos y el monitoreo del tránsito.

Cualquier aplicación deberá contar con la autorización de la Secretaría de Movilidad, entidad encargada de supervisar el uso de la información y garantizar la protección de los datos.

Sesión. El Concejo Metropolitano de Quito conoció el modelo de gestión para implementar el sistema de identificación electrónica vehicular. Gustavo Guaman

Más control y datos para planificar la movilidad

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) administrará la plataforma tecnológica que conectará a las instituciones públicas o privadas interesadas en desarrollar aplicaciones con el sistema.

Caso Héctor Enríquez: altercado en centro nocturno marcó sus últimas horas de vida Leer más

Si el proceso de contratación avanza según lo previsto, Movilidad estima que la instalación de los dispositivos comenzará en el segundo semestre de este año. De forma paralela se implementarán entre cinco y seis pórticos de lectura en puntos estratégicos de alto tráfico y accesos al Distrito Metropolitano, como la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva y el Centro Histórico.

El sistema empezará a generar información relevante cuando al menos la mitad del parque vehicular tenga instalado el dispositivo, lo que permitirá iniciar procesos de monitoreo y análisis de la movilidad en la ciudad.

Para el consultor en movilidad Sebastián Arias, la iniciativa responde a lineamientos que ya estaban contemplados en el Plan Maestro de Movilidad de Quito y apunta a incorporar tecnología en la gestión del tránsito. A su criterio, uno de los principales aportes será la generación de datos sobre los flujos vehiculares, información que actualmente se obtiene de manera limitada.

La implementación de la tercera placa constituye una herramienta importante para la gestión y control del tránsito. Sebastián Arias consultor en Movilidad

“Con estos datos será posible identificar patrones de circulación, evaluar el uso real de ciertas vías y ajustar estrategias como contraflujos u horarios diferenciados para reducir la congestión”, indicó.

El especialista también señaló que el sistema podría contribuir a mejorar la seguridad vial. Al registrar el paso de un vehículo por distintos puntos de control, sería posible calcular velocidades promedio entre tramos de una vía y detectar los excesos en corredores con alta siniestralidad.

El consultor y experto en movilidad Roberto Custode aseguró que la ‘tercera placa’ se alinea con prácticas que ya se utilizan en otras ciudades del mundo. Sin embargo, advirtió que el éxito del sistema dependerá en gran medida de la seguridad de las bases de datos que administren la información. A su juicio, es necesario fortalecer los sistemas informáticos y adoptar infraestructuras de almacenamiento más robustas para evitar vulneraciones.

Desde la academia, el exsecretario de Movilidad y profesor universitario Carlos Páez opinó que la identificación electrónica puede convertirse en un elemento disuasivo frente a delitos relacionados con vehículos.

RELACIONADAS Quito recupera su bicicleta pública tras casi dos años sin el servicio

Precisó que la posibilidad de verificar con mayor exactitud la identidad del automotor podría reducir prácticas como la adulteración de placas o números de chasís. No obstante, advirtió que la tecnología por sí sola no resolverá problemas estructurales como la corrupción en los procesos de control o matriculación, por lo que también se requieren políticas de transparencia y campañas de sensibilización.

En el ámbito político, el concejal Diego Garrido destacó que la presentación del modelo de gestión cumple con lo dispuesto en la ordenanza que dio origen al sistema. Según dijo, el dispositivo generará información que, bajo procedimientos legales, podría apoyar investigaciones de seguridad y seguimiento de vehículos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.