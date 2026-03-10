Quito recupera su bicicleta pública tras casi dos años sin el servicio

El nuevo sistema contará con 250 bicicletas y 25 estaciones, frente a las 120 bicicletas y seis estaciones del modelo pasado

Pabel Muñoz durante una rueda de presa este 10 de marzo de 2026.

Tras casi dos años sin sistema de bicicleta pública, el Municipio de Quito presentó este 10 de marzo de 2026 ‘QuitoBici’, un moderno servicio que ampliará la cobertura, aumentará el número de bicicletas y estaciones, e incorporará innovaciones tecnológicas para mejorar la movilidad urbana en la ciudad.

El proyecto sustituye al sistema anterior, que fue retirado de las calles el 12 de julio de 2024, y busca consolidar la bicicleta pública como una pieza clave del Sistema Integrado de Movilidad de Quito.

Más bicicletas, más estaciones y mayor cobertura

El nuevo sistema contará con 250 bicicletas y 25 estaciones, frente a las 120 bicicletas y seis estaciones del modelo anterior. Los anclajes, puntos de seguridad donde se estacionan las bicicletas, aumentarán de 180 a 425, ofreciendo mayor disponibilidad a los usuarios.

El servicio abarcará aproximadamente 40 km, desde Quitumbe hasta La Ofelia, conectando el sur, el centro histórico y el norte de Quito. Esto representa un salto significativo respecto a la cobertura previa de apenas 7 km.

Entre las estaciones clave se incluyen Quitumbe, La Magdalena, San Francisco, El Ejido, Universidad Central, La Carolina, El Labrador, Bicentenario y La Ofelia.

Tecnología y seguridad: bicicletas con GPS en tiempo real

Cada bicicleta contará con geolocalización GPS en tiempo real, lo que permitirá a los usuarios conocer su ubicación y facilitará una mejor gestión del sistema.

Además, el horario se ampliará: mientras el sistema anterior operaba de lunes a viernes de 07:00 a 18:00, QuitoBici funcionará de lunes a domingo, de 06:00 a 20:00, ofreciendo tres horas más por jornada y dos días adicionales de servicio.

Servicio gratuito e integrado al transporte público

El acceso al sistema será gratuito y permitirá utilizar cada bicicleta por hasta 60 minutos por viaje, con la posibilidad de tomar otra unidad después de devolverla, sin límite diario de préstamos.

Para registrarse, los usuarios deberán crear una Cuenta Ciudad en la plataforma municipal www.quitonosmueve.gob.ec que permitirá vincular el acceso a la bicicleta pública con el transporte público. Las mismas tarjetas del sistema municipal o la cédula de ciudadanía serán válidas para desbloquear las bicicletas.

El alcalde, Pabel Muñoz, destacó que el proyecto complementa al Metro de Quito, Trolebús y Ecovía, fomentando una movilidad más sostenible, reduciendo la congestión y disminuyendo la contaminación en la ciudad.

“La bicicleta pública no es un proyecto aislado, sino una pieza clave del Sistema Integrado de Movilidad”, aseguró el alcalde.

‘QuitoBici’ fue adjudicado mediante licitación pública internacional y tendrá una duración de cuatro años con una inversión de 5.5 millones de dólares.

