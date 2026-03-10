Newcastle vs Barcelona: alineaciones y dónde ver EN VIVO los octavos de Champions

El talento de Lamine Yamal potencia a un Barça favorito, mientras el Newcastle sueña con dar el golpe en el St James' Park

Newcastle y Barcelona ya se enfrentaron en la fase de liga de la Champions League 2025-26. Los culés vencieron 2-1 en el St James' Park.

La UEFA Champions League nos regala este martes 10 de marzo de 2026 un duelo electrizante en St. James' Park. Newcastle United y Barcelona se miden en el partido de ida de los octavos de final, buscando dar el primer paso hacia la gloria europea.

El encuentro se disputará en el mítico estadio de las urracas, donde la atmósfera promete ser un factor determinante. Ambos equipos llegan con la ambición de imponer su estilo, en una eliminatoria que se perfila como una de las más parejas y atractivas de esta fase.

Horarios del partido Newcastle vs. Barcelona HOY

El pitazo inicial está programado para las 21:00 hora local. Aquí te presentamos el horario detallado según tu ubicación geográfica:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

¿Dónde ver Newcastle vs. Barcelona EN VIVO?

Lamine Yamal (c) comandará el ataque del Barça ante Newcastle. AFP

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de Disney+ y ESPN 2. Sin embargo, para seguir los detalles minuto a minuto y disfrutar del encuentro de forma gratuita, puedes acceder a plataformas autorizadas como bet365 (bajo registro).

El Barcelona de Hansi Flick busca trasladar su dominio en LaLiga a la escena internacional, confiando en el desequilibrio de Lamine Yamal y el instinto goleador de Robert Lewandowski. Por su parte, el Newcastle de Eddie Howe apelará a su solidez colectiva y velocidad.

Posible alineación de Newcastle

Eddie Howe apostaría por un esquema agresivo para presionar la salida culé, confiando en la movilidad de Anthony Gordon y el control de Sandro Tonali en el mediocampo, pese a las bajas sensibles en la zaga defensiva de los ingleses.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Willock; Barnes, Gordon y Woltemade.

Posible alineación de Barcelona

Hansi Flick llega con bajas importantes como De Jong y Koundé, pero recupera la magia de Lamine Yamal. Raphinha, quien ha brillado en esta edición de la Champions, será otra referencia ofensiva junto al experimentado delantero polaco.

Barcelona: García; Cancelo, Cubarsí, Martín, García; Pedri, Casadó, Fermín; Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Estadísticas del Newcastle y Barcelona en la Champions League 2025-26

