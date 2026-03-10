Sarah Alarcón celebrará 21 años y espera audiencia de apelación

La influencer apeló la sentencia en el proceso legal que le inició a Leonardo Quezada. La nueva audiencia será el 20 de marzo

La ganadora del reality Soy el mejor, Sarah Gabriela Alarcón, está a pocos días de celebrar sus 21 años, el 16 de marzo.

El martes 10 de marzo regresó al país luego de un viaje a Guadalajara, México, donde estuvo junto a su madre, Gabriela Pazmiño, compartiendo con colaboradores de la empresa en la que ella trabaja.

Como este año su ‘cumple’ cae lunes, lo más probable es que la celebración familiar y con amigas se adelante al fin de semana.

Audiencia en la Corte Provincial del Guayas

El proceso legal que mantiene con Leonardo Quezada, reportero y presentador del programa Los Hackers, sigue su curso. Ya existe fecha para una nueva audiencia de apelación: el 20 de marzo, en la Corte Provincial del Guayas.

Desde inicios de este año, ella cuenta con un nuevo abogado defensor, Pedro Mendoza. Anteriormente estuvo representada por Carlos Luis Sánchez.

Se mostrarán pruebas

Según Mendoza, la apelación busca que se reproduzcan pruebas que no se presentaron durante la segunda audiencia. “No fueron mostradas porque el anterior abogado las traspapeló”, explicó.

En la sentencia inicial, el fallo favoreció al presentador de dicho espacio de farándula, a quien se le inició una acción legal por comentarios emitidos en el programa de Ecuavisa que, según la influencer, afectaron su reputación y buena imagen.

La primera audiencia de este caso se realizó el 26 de noviembre y la segunda el 30 de diciembre.

