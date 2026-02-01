Sarah Alarcón cambia de abogado y apela fallo judicial contra Leonardo Quezada

El representante legal Pedro Mendoza confirmó que el objetivo del proceso es un resarcimiento social

La creadora de contenido Sarah Gabriela Alarcón, ganadora del reality Soy el mejor, ya cuenta con un nuevo abogado defensor, Pedro Mendoza.

Durante el procedimiento judicial que inició el 9 de julio en contra de Leonardo Quezada, por considerar que sus comentarios en el programa Los Hackers afectaron su imagen y reputación, estuvo representada por el abogado Carlos Luis Sánchez.

(Te invitamos a leer: La Víbora pierde su canal en YouTube: Star Pride es dado de baja por infringir normas)

En ese momento, la acción penal se fundamentó en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La primera audiencia de este caso, que se volvió mediático, se llevó a cabo el 26 de noviembre, y la segunda, el 30 de diciembre.

¿Habrá apelación?

Sarah Gabriela Alarcón: "Jamás he sido una mala influencia para nadie" Leer más

Tras la sentencia que favoreció al presentador y reportero, a través de las redes sociales se notificó (el fin de semana) que un nuevo estudio jurídico asumirá la representación legal de la hija de Gabriela Pazmiño Yépez.

Ante este cambio, surge la interrogante: ¿Se apelará la decisión para revisar las pruebas que el anterior abogado no logró reproducir durante la audiencia?

"Se dieron negligencias"

En una entrevista con EXPRESIONES, publicada en enero, Sarah Gabriela dijo: “Yo estuve en la audiencia y considero que se dieron negligencias. No se logró reproducir el video del programa que Ecuador vio y en el que se dijo lo que se dijo. Al momento de presentar las pruebas, a nuestro abogado se le traspapeló el CD con el material notarizado y, cuando lo encontró, ya no se le permitió mostrarlo porque se había agotado el tiempo. Adicionalmente, la otra parte no presentó las pruebas que alegaba tener. Ocurrieron muchas situaciones raras”.

No se busca compensación económica

Según Pedro Mendoza se presentó "una apelación para que se reproduzcan las pruebas que no fueron mostradas, debido a que el anterior abogado las traspapeló". Señaló que la apelación es un derecho que no puede ser negado, por lo que deberá convocarse a una nueva audiencia.

Indicó que incluso podría considerarse un delito de odio, ya que, a su criterio, "se incitó al público a repudiar a Sarah y a su familia"

Aclaró que el objetivo del proceso es un resarcimiento social, que incluya disculpas públicas, y no una compensación económica.

Gabriela Pazmiño Yépez comentó que se decidió apelar debido a una negligencia del anterior abogado. Aclaró que el proceso legal no ha concluido y que el objetivo es que los jueces revisen las pruebas, en particular el video que, según sostuvo, afecta la reputación de su hija.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!