Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

Jubilados y personas con discapacidad van por una nueva apelación en la Corte y piden atención de la Asamblea Nacional

Adultos mayores dicen que hay atraso en la devolución del IVA.

Un grupo de adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad mantiene su denuncia por los retrasos en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque una acción de protección presentada en 2025 no fue aceptada por una jueza y tampoco obtuvieron una respuesta favorable en instancias posteriores, el colectivo continúa con nuevas gestiones legales.

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Los afectados aseguran que siguen reuniendo documentación para insistir en el caso y buscar que su situación sea analizada también en la Asamblea Nacional.

Además se quejan de que se ha limitado las categorías para la devolución del IVA. Dolores García, una de las beneficiarias del mecanismo, cuestiona que el proceso sea cada vez más limitado. Señala que ahora hay cinco categorías de gastos califican para la devolución del IVA: alimentación, vestimenta, salud, enseñanza y construcción.

A su criterio, esta disposición reduce aún más el alcance de un beneficio que ya considera “escuálido, tardoso y gravoso”.

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Los retrasos en los pagos hasta 11 meses

Para Harry Valarezo, representante de la organización social de jubilados del magisterio en Guayas, el problema no solo radica en los requisitos, sino también en los retrasos en los pagos.

El dirigente explicó que el colectivo está recogiendo las resoluciones del SRI relacionadas con la devolución del IVA de quienes no le ha devuelto el impuesto.

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Valarezo sostiene que, según la información que manejan, el SRI habría pagado en 2025 las devoluciones solo hasta agosto para algunos.

El dirigente recuerda que la devolución se debe hacer entre 60 y 90 días. Sin embargo, asegura que en varios casos los beneficiarios han esperado entre cinco y once meses.

Entre los testimonios recogidos por la organización está el de Carlota Zamora, de 68 años, quien asegura que aún tiene pendientes devoluciones desde diciembre de 2024 y varios meses de 2025.

Otro afectado, Juan Silva de la Torre, indicó que en su caso la deuda del SRI corresponde a devoluciones desde septiembre de 2025.

El colectivo asegura que continuará impulsando acciones legales y recopilando casos para visibilizar la situación, al considerar que se trata de un derecho de los grupos de atención prioritaria establecido en la Constitución.

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