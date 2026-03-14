Una disminución en el precio de paneles solares impulsa su uso en Ecuador

La reducción del costo es del 40 % Las industrias usan más el sistema, no así los hogares

Técnicos de Kubiec S. A. realizan instalaciones de paneles solares en una empresa en Ecuador.

El uso de paneles solares en Ecuador ahora cuesta menos, lo cual ha ayudado a que se multiplique en los últimos años. Las empresas dedicadas a la instalación de sistemas fotovoltaicos coinciden en que el crecimiento es evidente, especialmente en el sector empresarial, no así en los hogares.

TE INVITO A LEER: Los arroceros de Daule marchan para exigir un pago justo por su cosecha

Un análisis realizado por Energy Control muestra que la adopción de energía solar en Ecuador comenzó a acelerarse entre 2020 y 2025, impulsada principalmente por tres factores: la necesidad de reducir costos energéticos, el avance de la tecnología fotovoltaica y una mayor conciencia empresarial sobre sostenibilidad.

Sin embargo, el desarrollo aún es incipiente en comparación con otros países de la región, aunque el crecimiento del sector ha sido notorio en los últimos años.

Actualmente el número de sistemas solares distribuidos en Ecuador supera los 1.290 proyectos registrados. En términos de generación distribuida, la capacidad instalada se acerca a los 60 megavatios, según la compañía Energy Control.

El crecimiento todavía es poco

Pese a este crecimiento, la participación de la energía solar dentro de la matriz eléctrica nacional sigue siendo menor al 1 %, lo que evidencia que el país todavía se encuentra en una etapa temprana de adopción, pero con un amplio potencial de expansión hacia finales de la década, especialmente entre 2026 y 2030.

En la industria, la instalación de paneles solares tiene como principal objetivo reducir los costos operativos. En la agroindustria, los sistemas solares se utilizan para el bombeo de agua y procesos productivos. Los centros comerciales los implementan para autoconsumo energético, mientras que las empresas logísticas y bodegas buscan alimentar sus operaciones con energía renovable.

En el sector hotelero, en cambio, la adopción está vinculada tanto al ahorro energético como a las estrategias de sostenibilidad ambiental, que cada vez pesan más en la competitividad del sector turístico.

Para Rodrigo Viteri, gerente comercial de Kubiec S. A., hoy producir un kilovatio hora con paneles solares resulta más barato que comprar esa energía a una empresa eléctrica.

De acuerdo con estimaciones de Viteri, entre 2024 y 2025 la instalación de sistemas fotovoltaicos en empresas privadas se habría multiplicado tres o cuatro veces, precisamente porque su costo de instalación ahora es menor.

Otra razón por la que las empresas adoptan más los paneles solares es que cuentan con algunos incentivos tributarios, como la doble depreciación de activos para reducir el impuesto a la renta. En cambio, los hogares todavía no tienen estímulos directos para instalar paneles solares.

RELACIONADAS Ministro de Trabajo explica cómo funcionará el horario nocturno flexible

Los paneles solares están más baratos en un 40 %

Sin embargo, para Sebastián Romero, gerente comercial de la Costa de Solarteam, el crecimiento del sector está directamente relacionado con la caída de los costos.

Romero destaca que el costo de instalar capacidad solar ha disminuido de forma significativa. Hace seis años, instalar un megavatio de energía solar podía costar cerca de un millón de dólares. Hoy ese mismo proyecto puede costar alrededor de 600.000 dólares, lo que representa una reducción cercana al 40 %.

Ecuador: Sin repoblación de ganado, peligra el futuro de la carne Leer más

La crisis energética también ha incrementado el interés en producir energía propia, tanto en industrias como en hogares.

Actualmente, bancos y entidades financieras ofrecen créditos para financiar instalaciones solares en plazos de hasta ocho años, lo que ha facilitado el acceso a esta tecnología.

Romero muestra, con cifras de Solarteam, el crecimiento de la venta de paneles solares. En 2020 la facturación de esta compañía fue de 32.500 dólares. El 2025 marcó un punto de consolidación para la empresa, con una facturación aproximada de 16 millones de dólares, respaldada por una inversión cercana a 20 millones de dólares en equipos, ingeniería, construcción y desarrollo de proyectos.

Con esta base, la compañía proyecta para 2026 ingresos que alcanzarían los 20 millones de dólares, impulsados por proyectos industriales y solares de gran escala que refuerzan su rol estratégico en la transición energética del país.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ