Ministro de Trabajo explica cómo funcionará el horario nocturno flexible

La autoridad asegura que la nueva jornada flexible no elimina derechos ni el límite de 40 horas semanales

En el trabajo por la noche se mantiene el pago extra según la ley.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, da ejemplos de cómo va funcionar el horario flexible que ya está vigentes y que enfrenta una medida judicial, se ha solicitado a la Corte Constitucional para que lo declare inconstitucional, además trabajadores anunciaron que harían una marcha en rechazo.

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En una entrevista con Teleamazonas aclaró que la flexibilización no elimina el pago de recargos. Explicó que el trabajo nocturno sigue vigente desde las 19:00 y debe pagarse con los suplementos establecidos en el Código de Trabajo. En sectores como restaurantes o turismo, donde las jornadas pueden extenderse desde la tarde hasta la madrugada, las horas trabajadas después de las 19:00 deben incluir el recargo correspondiente.

El ministro puso como ejemplo los centros comerciales, donde actualmente hay jornadas que van desde las 10:00 hasta las 21:00. Con la nueva regulación, dijo, se busca formalizar esas dinámicas laborales y obligar a los empleadores a registrar correctamente las horas trabajadas, incluyendo el pago de horas nocturnas.

Respecto al trabajo en fines de semana, Burbano aseguró que los dos días de descanso consecutivos siguen siendo obligatorios y que las jornadas que se realicen sábado o domingo deberán pagarse con los recargos establecidos por la ley.

El funcionario también defendió que la norma podría generar nuevos empleos, ya que al reorganizar las jornadas algunas empresas necesitarán contratar personal adicional para cubrir determinados días de la semana.

Se preparan dos reformas nuevas

Durante la entrevista, el ministro adelantó además dos reformas que prepara el Ministerio de Trabajo. La primera busca modificar el procedimiento de “visto bueno”, con el objetivo de reducir su duración. Actualmente estos procesos pueden tardar entre ocho y doce meses, mientras que la propuesta plantea acortarlos a un plazo de entre 45 y 60 días para dar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.

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La segunda reforma apunta a actualizar las reglas que regulan la vida jurídica de los sindicatos. Entre los cambios en análisis están los requisitos para crear organizaciones sindicales, la reelección de dirigentes y la simplificación de trámites dentro del ministerio para evitar retrasos en la aprobación de directivas o reformas de estatutos.

En medio de las críticas de algunos sectores sindicales, Burbano insistió en que el Gobierno está abierto al diálogo. Aseguró que varias organizaciones han participado en mesas de trabajo y reiteró que el país necesita acuerdos y no confrontación para avanzar en reformas laborales que impulsen la generación de empleo.

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