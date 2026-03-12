¿Cuáles son las principales razones detrás de la reducción del ganado en Ecuador?

Ganaderos aseguran que sin financiamiento ni tierras suficientes resulta difícil mantener o ampliar la crianza de ganado

La disminución del hato ganadero en Ecuador enciende alertas entre productores y gremios del sector. La falta de crédito, la reducción de pastizales y el aumento de los costos de producción están obligando a muchos pequeños ganaderos a vender sus animales, lo que frena la reproducción y reduce la cantidad de reses en el país.

El pequeño productor Diógenes Morales explicó a Diario EXPRESO que una de las principales razones es la falta de financiamiento y de tierra para sostener la actividad ganadera. “Cuando el pequeño ganadero tiene necesidad termina vendiendo sus animales y ya no hay reproducción. Por eso el hato ganadero está disminuyendo”, señaló.

Morales contó que hace algunos años tenía 35 cabezas de ganado, pero actualmente apenas conserva 10. Según dijo, mantener una vaca puede costar al menos 500 dólares al año, un gasto difícil de sostener para productores con pocos recursos.

A esto se suma la reducción de tierras disponibles para el pastoreo. Con el crecimiento de las poblaciones y las invasiones de terrenos, muchos pastizales se han convertido en zonas habitadas, lo que limita aún más la capacidad de los pequeños ganaderos para criar animales.

El problema también está relacionado con la falta de políticas agropecuarias enfocadas en el pequeño productor. Morales considera que una solución sería facilitar créditos blandos o programas de entrega de vacas preñadas para incentivar la reproducción del ganado y recuperar el hato nacional.

Hay más demanda de carne de res

Desde el sector gremial también se advierte sobre otro factor que agrava el problema. Enrique Baquerizo Luque explicó que muchas terneras son enviadas a los camales poco después del destete, principalmente por falta de espacio y pasturas.

Cada una de esas terneras sacrificadas representa una vaca madre que el país pierde y, con ella, la posibilidad de producir varios terneros durante su vida productiva.

Este fenómeno ocurre en un contexto de mayor demanda de carne. Mientras hace algunos años el consumo de carne de res en Ecuador se ubicaba en alrededor de 8,3 kilos por persona al año, actualmente supera los 10,2 kilos, impulsado por el crecimiento de la población y cambios en los hábitos de consumo.

La combinación de menor reproducción de ganado y mayor consumo interno está presionando la disponibilidad de reses en el mercado. Para los productores, la repoblación del hato ganadero se vuelve cada vez más urgente si se quiere garantizar la oferta de carne en los próximos años.

