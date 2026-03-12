Chocolatería Dos Chorreras incursiona en mercado guayaquileño

La empresa cuencana abrirá su primer local fuera de la capital azuaya

La Chocolatería Dos Chorreras abrirá su primer local fuera de Cuenca y el Puerto Principal es el destino escogido por esta empresa morlaca.

EXPRESO confirmó que para abril de 2026 se tiene previsto hacer la apertura formal con su primer local en la zona de Los Ceibos. Los representantes prefirieron guardar los detalles de este nuevo proyecto para el día de la apertura, pero se adelantó que el concepto es una propuesta contemporánea propia para la nueva localidad.

Trayectoria

Dos Chorreras es una empresa cuencana que abrió sus puertas en febrero de 1994 como una opción de alojamiento en el Parque Nacional Cajas. Sin embargo, según registros de medios locales la primera cabaña de este negocio data de la década de los ochenta.

En 2002 amplió su plan de negocio y logró sumar 17 habitaciones y cabañas de lujo. En ese camino de crecimiento, Dos Chorreras también abrió las puertas de su primer local fuera del Cajas en 2022 con una acogedora cafetería en el Centro Histórico de Cuenca.

Sus restaurantes son de los lugares más visitados por los turistas que llegan al Cajas o al centro de la ciudad. Su ambiente acogedor que mezcla madera y grandes ventanales hacen de este lugar un destino especial.

Dos Chorreras además cuenta con un amplio catálogo de productos de marca propia como mermeladas, dulces, enlatados, conservas y más.

