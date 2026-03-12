Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

IMG_20260312_102040
El negocio cuencana Dos Chorreras abrirá su primer local en Guayaquil.Claudia Pazán

Chocolatería Dos Chorreras incursiona en mercado guayaquileño

La empresa cuencana abrirá su primer local fuera de la capital azuaya

La Chocolatería Dos Chorreras abrirá su primer local fuera de Cuenca y el Puerto Principal es el destino escogido por esta empresa morlaca. 

EXPRESO confirmó que para abril de 2026 se tiene previsto hacer la apertura formal con su primer local en la zona de Los Ceibos. Los representantes prefirieron guardar los detalles de este nuevo proyecto para el día de la apertura, pero se adelantó que el concepto es una propuesta contemporánea propia para la nueva localidad. 

RELACIONADAS

Trayectoria 

Dos Chorreras es una empresa cuencana que abrió sus puertas en febrero de 1994 como una opción de alojamiento en el Parque Nacional Cajas. Sin embargo, según registros de medios locales la primera cabaña de este negocio data de la década de los ochenta. 

Varios deslizamientos de tierra se han registrado en Azuay en las últimas horas.

Vía Cuenca-Girón-Pasaje cerrada: El Ministerio de Transporte se pronunció

Leer más

En 2002 amplió su plan de negocio y logró sumar 17 habitaciones y cabañas de lujo. En ese camino de crecimiento, Dos Chorreras también abrió las puertas de su primer local fuera del Cajas en 2022 con una acogedora cafetería en el Centro Histórico de Cuenca. 

RELACIONADAS

Sus restaurantes son de los lugares más visitados por los turistas que llegan al Cajas o al centro de la ciudad. Su ambiente acogedor que mezcla madera y grandes ventanales hacen de este lugar un destino especial. 

Dos Chorreras además cuenta con un amplio catálogo de productos de marca propia como mermeladas, dulces, enlatados, conservas y más. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fallo contra Katy Perry: una diseñadora le gana disputa por la marca 'Katie Perry'

  2. Ecuador y EE. UU. firman este viernes un acuerdo comercial ¿Qué alcance final tendrá?

  3. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  4. Barcelona SC: La fuerte multa y sanción tras el triunfo ante Emelec

  5. Parque Centenario: Reparan luminarias tras publicación de EXPRESO

LO MÁS VISTO

  1. Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de marzo

  3. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  4. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  5. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

Te recomendamos