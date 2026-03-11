Dos adultos mayores resultaron heridos por aluvión en Girón

El cantón azuayo fue declarado en emergencia debido a los graves estragos que deja el invierno

Cinco personas fueron arrastradas por un aluvión registrado en la comunidad Rumipamba, en el cantón Girón, sur de la provincia del Azuay. Hay dos adultos mayores heridos.

El hecho ocurrió la noche del martes 10 de marzo de 2026, cuando el Cuerpo de Bomberos de Girón recibió la alerta de esta emergencia. Sin embargo, debido a las malas condiciones climáticas y al difícil acceso al sector, el personal no logró arribar para atender a los afectados.

Las cinco personas fueron rescatadas de entre el lodo y el agua por miembros de la comunidad, pero dos adultos mayores presentaban heridas que les impedían movilizarse.

Rescate de dos adultos

Ya en horas de la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026, el equipo de socorro de los bomberos logró atravesar la zona afectada y llegar hasta donde se encontraban las personas de la tercera edad.

Cristian Reyes, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón, detalló que debieron ingresar al lugar a pie debido a que un tramo de la vía fue destruido por el aluvión. La evacuación de los heridos se realizó en camillas tipo tabla y fueron trasladados a mano hasta donde se encontraban los vehículos de la institución.

Un informe preliminar del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos detalla que, producto del aluvión, 15 personas resultaron afectadas, dos viviendas se inundaron y una se destruyó. Además, 30 metros de la vía de tercer orden que conduce a las comunidades de El Pongo y Leocapac permanecen cerrados.

Declaratoria de emergencia

Cabe recordar que el COE Cantonal de Girón declaró la emergencia en la localidad debido a los graves daños registrados a consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en las últimas 48 horas.

Las clases presenciales en dicho cantón continúan suspendidas y el servicio de agua potable es intermitente debido a la mala condición del líquido vital en los puntos de captación.

Más problemas en Azuay

La Prefectura del Azuay informó que se mantienen activas ocho emergencias viales ocasionadas por el intenso temporal invernal que afecta a la provincia. Las intervenciones se ejecutan en los cantones Girón, Santa Isabel, Pucará, Camilo Ponce Enríquez, Cuenca y San Fernando.

Entre las emergencias atendidas se reportan siete derrumbes que han provocado el desprendimiento de material sobre la calzada, pérdida parcial de la vía y afectaciones en su estructura.

En el cantón Santa Isabel también se mantiene activo el COE Cantonal para atender la pérdida del puente sobre el río Rircay, lo que dejó incomunicadas a cinco comunidades: Sulupali Grande, Sulupali Chico, San Salvador, La Cría y Jubones.

Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia, informó que se ha enviado un oficio al Banco de Desarrollo del Ecuador para conseguir financiamiento para la construcción de un puente definitivo para estas comunidades. Entre tanto, se construirá un puente Warren con presupuestos conjuntos del Municipio de Santa Isabel y de la Prefectura.

