Caso Aquiles Álvarez: cronología completa desde la detención hasta ahora

La detención de Aquiles Álvarez dio paso a una prisión preventiva y nuevos procesos y el traslado a la cárcel del Encuentro

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa su momento judicial más complejo desde que asumió funciones.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el 10 de febrero de 2026 marcó un punto de quiebre en su carrera política y abrió una de las investigaciones judiciales más complejas que enfrenta una autoridad local en ejercicio. Desde entonces, el proceso se ha ampliado con nuevas medidas cautelares, traslados carcelarios y la reactivación de causas previas vinculadas al negocio de los combustibles.

Los antecedentes: el caso Triple A (2024–2025)

El primer frente judicial contra Álvarez se abrió en julio de 2024, cuando la Agencia de Regulación y Control de Energía presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles subsidiados.

La Fiscalía abrió el denominado caso Triple A, en el que se investiga un supuesto esquema de desvío de diésel hacia mercados no autorizados, con un perjuicio económico estimado en más de $60 millones para el Estado

En septiembre de 2025, Álvarez fue llamado a juicio. Un juez rechazó el pedido de prisión preventiva, pero le impuso medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso obligatorio de un grillete electrónico. El proceso avanzó con múltiples diferimientos de la audiencia de juzgamiento, que no logró instalarse de forma definitiva durante 2025

10 de febrero de 2026: la detención por el caso Goleada

La madrugada del 10 de febrero de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo simultáneo en Guayas. Aquiles Álvarez fue detenido junto con sus hermanos Antonio y Xavier, en el marco del denominado caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria relacionada con empresas del sector de hidrocarburos.

Según la Fiscalía, el alcalde no portaba el grillete electrónico al momento de su detención, lo que abrió un nuevo flanco judicial por presunto incumplimiento de medidas cautelares dictadas en el caso Triple A. Tras su captura, Álvarez fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

El abogado Ramiro García Falconí denunció este lunes 9 de marzo del 2026 que no se le permitió el ingreso a la Cárcel del Encuentro. Karina Defas / Expreso

11 y 12 de febrero: prisión preventiva

En la audiencia del 11 de febrero, un juez anticorrupción acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para Álvarez, sus hermanos y otros procesados, argumentando riesgos procesales. La Fiscalía expuso más de 20 elementos de convicción, entre ellos movimientos financieros, empresas domiciliadas en el exterior y presuntas irregularidades en la trazabilidad del combustible

El alcalde fue ingresado al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, mientras avanzaba la instrucción fiscal del caso Goleada. Las cuentas bancarias de los procesados fueron inmovilizadas y se ordenó el análisis de dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos.

Marzo de 2026: el caso Triple A vuelve al centro

El 7 y 8 de marzo de 2026 se logró instalar, por primera vez, la audiencia de juicio del caso Triple A en el Complejo Judicial Norte de Quito. Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó cambiar las medidas cautelares de Álvarez por prisión preventiva, al alegar que el grillete electrónico registró más de 2.700 alertas de desconexión o retiro.

El Tribunal de Garantías Penales aceptó el pedido y dictó una segunda orden de prisión preventiva, esta vez dentro del caso Triple A. Aunque Álvarez ya se encontraba detenido por el caso Goleada, la decisión reforzó su situación jurídica y dio paso a un nuevo proceso por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad

Rapar a Aquiles Álvarez y quitarle su Biblia y sus libros, son formas de trato inhumano y degradante, además de muestras de crueldad innecesarias, que utilizan al derecho penal y el sistema penitenciario como instrumentos de la política. Piénsenlo bien autoridades. pic.twitter.com/gqvVrICFu3 — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) March 10, 2026

Traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel del Encuentro

El 8 de marzo de 2026, Aquiles Álvarez fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, considerada de máxima seguridad. El traslado se realizó bajo un fuerte operativo aéreo y terrestre. Las autoridades no detallaron oficialmente los motivos, aunque se mencionaron informes de seguridad y alertas sobre posibles riesgos dentro del sistema penitenciario.

(Sigue leyendo: Aquiles Alvarez enfrenta tercer proceso penal y hasta tres años de cárcel)

La defensa del alcalde cuestionó el traslado y denunció falta de notificación previa, además de restricciones para el acceso de abogados. El Gobierno, por su parte, sostuvo que se trató de una decisión basada en informes de inteligencia penitenciaria.

Situación actual de Álvarez

A un mes de su detención, Aquiles Álvarez enfrenta al menos dos procesos penales activos: el caso Goleada, en etapa de instrucción fiscal, y el caso Triple A, ya en fase de juzgamiento. Ninguno ha concluido con sentencia. Jurídicamente, el alcalde se mantiene como procesado y no como condenado.

El escenario judicial mantiene abiertas interrogantes sobre la estabilidad política del Municipio de Guayaquil. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un eje de confrontación política, con acusaciones de persecución desde el correísmo y defensas institucionales desde el Ejecutivo.

