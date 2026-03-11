¿Por qué Durán sufrió de desabastecimiento de agua por dos semanas? Emapad responde

Habitantes de diversas zonas de Durán no contaron con el servicio de agua, lo que complicó sus actividades cotidianas

Vecinos de las calles Cuenca y Esmeraldas, en el centro de Durán, compraron agua por tanquero.

El gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad), Rodolfo Baquerizo, aseguró que el desabastecimiento de agua potable que ha afectado a amplios sectores del cantón durante las últimas dos semanas se originó por una nueva rotura en el principal acueducto que abastece a la ciudad, un problema que, según dijo, refleja fallas estructurales que vienen arrastrándose desde hace años.

“Lo que tuvimos, que generó este desabastecimiento, es más de lo mismo, pero de una manera agravada”, explicó el funcionario al describir la situación del sistema de conducción de agua. Baquerizo detalló que Durán depende de dos acueductos principales: uno de 800 milímetros de diámetro y otro de 500 milímetros.

El acueducto de 500 milímetros, que abastece aproximadamente al 30 % de la ciudad, tiene más de un siglo de antigüedad, explicó. Sin embargo, según Baquerizo, ha registrado muy pocos problemas durante su administración. “Tiene más de 100 años y ha tenido entre dos y tres roturas en estos cuatro años”, afirmó.

Por otra parte, el acueducto de 800 milímetros, inaugurado en 2018 y encargado de abastecer al 70 % del cantón, ha presentado constantes fallas. “Va a cumplir ocho años y ha tenido en mi administración más de 40 roturas”, sostuvo el gerente, quien atribuyó esta situación a problemas en la construcción de la obra.

Baquerizo recordó que ese proyecto fue observado por la Contraloría General del Estado y que incluso existe una sentencia judicial relacionada con el proceso de contratación. “Ese acueducto fue parte de un proceso observado por la Contraloría, que ya tiene una sentencia que involucra a dos exalcaldes”, señaló.

Durán sin agua: Cortes de energía no programados en Milagro afectaron el acueducto

El último episodio ocurrió tras varios cortes de energía no programados en Milagro que generaron cambios bruscos de presión en el sistema, conocidos como golpes de ariete.

“El acueducto soportó dos cortes, pero al tercero nos dieron la señal de que empezaba a haber un cambio en la presión del agua que sale de El Chobo y la que llega al Peñón del Río”, relató.

El funcionario indicó que la localización de la fuga fue complicada debido a que ocurrió en un tramo rodeado de camaroneras y arroceras que permanecen inundadas.

“Encontrar una fuga de agua en un sector de aproximadamente ocho kilómetros que estaba bajo el agua nos lo complicó bastante”, explicó Baquerizo.

Ante esta situación, Emapad solicitó apoyo de otras entidades para ubicar el punto exacto de la rotura. “Pedimos ayuda interinstitucional, hablamos con Emapag y con Interagua, que nos ayudaron con geófonos especializados”, indicó el funcionario, quien agregó que la búsqueda se extendió durante varios días.

La fuga finalmente fue detectada tras observar un leve movimiento en el agua que delataba la presión de la tubería rota. “Vimos un pequeño burbujeo y decidimos meter toda la maquinaria ahí. Logramos hacer un dique para desaguar esa parte y confirmar que por ahí estaba saliendo el agua”, contó.

Quejas en Durán por las demoras en la llegada del agua

Aunque la reparación se completó en la madrugada del lunes, Baquerizo explicó que el restablecimiento del servicio toma tiempo debido al funcionamiento del sistema.

“Durán tiene un déficit hídrico histórico y trabajamos con horarios de distribución. Si tu turno de agua era martes o miércoles, el lunes no te iba a llegar aunque ya esté reparada la fuga”, dijo ante las quejas ciudadanas publicadas por EXPRESO

En la ciudadela Maldonado, una familia compró agua por tanquero la mañana del martes 10 de marzo. Gerardo Menoscal

El gerente también advirtió que el cantón enfrenta un déficit de agua del 76 % respecto a la demanda actual y que el sistema debe llenarse nuevamente cada vez que ocurre una rotura.

“El acueducto recorre 32 kilómetros desde El Chobo hasta el Peñón del Río. Cuando queda vacío, primero hay que llenarlo, luego llenar los reservorios y después empezar a distribuir”, explicó.

Baquerizo reconoció que el riesgo de nuevas interrupciones sigue latente mientras Durán dependa de la actual infraestructura. “Me encantaría decir que esto no volverá a pasar, pero lo más probable es que sí”, admitió.

Protestas y malestar masivo en Durán por la falta de agua

En diversas zonas de Durán hay quejas por el desabastecimiento del líquido vital. Aquello derivó en otros problemas, como los pagos excesivos a tanqueros y el cierre de negocios durante varios días.

La mañana de este miércoles 11 de marzo, un grupo de dirigentes barriales protestó en los exteriores del Municipio de Durán para exigir respuestas a las autoridades ante el desabastecimiento de agua.

