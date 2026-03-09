Expreso
  Guayaquil

Prefectura Tanquero
Tanqueros suministran al hospital tras rotura de acueducto.Cortesía

Hospital Ortega Moreira recibe tanqueros de la Prefectura para evitar cierre médico

Las áreas críticas de emergencia operarán bajo un plan provisional durante los próximos cinco días de crisis general

La Prefectura del Guayas ejecuta un operativo de abastecimiento de urgencia para el Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira en Durán tras el colapso de la red pública que dejó sin suministro a la casa de salud.

Gestión administrativa ante el desabastecimiento

La emergencia se origina por una fuga en la tubería de 800 milímetros ubicada en el kilómetro 20 de la vía Durán-Yaguachi. Esta crisis en la infraestructura cantonal restringe directamente la operatividad de los servicios médicos, poniendo en riesgo la atención ininterrumpida de cientos de pacientes internos y externos.

Hospital General Ortega Moreira

Desabastecimiento de agua: ¿Qué ocurre en el Hospital Ortega Moreira de Durán?

Para mitigar el impacto sanitario, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública (MSP) ingresó una solicitud formal de intervención al COE Provincial. En respuesta, la entidad provincial, a través de la Mesa Técnica de Trabajo 2 de Salud, coordinó la distribución del recurso hídrico mediante vehículos cisterna.

Wladimir Ramírez Camacho, líder de la mesa técnica, detalló que el daño afecta directamente la funcionalidad del establecimiento más grande de la zona. Según las estimaciones oficiales, la provisión de agua mediante los camiones se extenderá durante cinco días, plazo calculado para reparar el acueducto dañado.

El plan logístico prioriza que los quirófanos, laboratorios y unidades de emergencia no detengan sus operaciones. Kathy Cornejo, directora de Desarrollo Rural de la Prefectura, indicó que el contingente se mantiene desplegado en territorio para atender la demanda institucional y de los sectores afectados.

Durán Agua
Abastecimiento, cortesía de la Prefectura.Cortesía

Por su parte, la prefecta Marcela Aguiñaga confirmó en su cuenta de X que la institución mantiene coordinación con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (EMAPAD-EP) para ejecutar los recorridos de los tanqueros, mientras se logra restablecer el servicio regular por tubería para los cerca de 500.000 habitantes del cantón.

