Desabastecimiento de agua: ¿Qué ocurre en el Hospital Ortega Moreira de Durán?

El hospital ha tomado medidas para garantizar la atención pese a la falta de suministro en el cantón

Tanqueros distribuyen agua en Durán para sostener la atención del Hospital Ortega Moreira durante la emergencia.

El Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira, en Durán, enfrenta restricciones de agua potable tras detectarse una fuga en el acueducto de 800 mm en el kilómetro 20 de la vía Durán–Yaguachi. Ante esta emergencia, el Ministerio de Salud Pública activó acciones coordinadas para garantizar el suministro y asegurar la continuidad de los servicios hospitalarios. La situación afecta directamente la atención médica de pacientes internos y externos.

RELACIONADAS Defensoría del Pueblo investiga brote de bacteria en el Hospital General de Durán

Según el comunicado oficial, la Gestión Zonal de Riesgos, junto con el personal administrativo del hospital y la autoridad zonal, ha gestionado apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. Esto incluye la coordinación con la Mesa Técnica 2 – Salud del COE Provincial y la Prefectura del Guayas para ejecutar un plan urgente de abastecimiento.

Como parte de la estrategia, se ha previsto la dotación aproximada de 45 tanqueros de agua potable. “Se busca asegurar la provisión del recurso durante cinco días, tiempo estimado de la emergencia que afecta actualmente el suministro en el cantón Durán”, indica el comunicado. La medida busca garantizar la atención hospitalaria sin interrupciones.

📢 Comunicado a la ciudadanía



Debido a la afectación registrada en el sistema de abastecimiento de agua potable en el cantón Durán, informamos las acciones ejecutadas para asegurar el suministro y la atención en el Hospital Enrique Ortega Moreira. ⬇️#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/xGaN4UPHwZ — Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira (@HGDuranMSP) March 9, 2026

Medidas inmediatas ante la escasez de agua en Durán

María José Pinto designa a Daniel Rodríguez como interventor del Teodoro Maldonado Leer más

El plan de contingencia también incluye la supervisión constante del suministro y la coordinación de los equipos logísticos del hospital. Las autoridades aseguran que se prioriza la atención oportuna y segura de los pacientes, evitando "impactos negativos en la salud pública".

El Ministerio de Salud detalló que estas acciones buscan no solo dotar de agua a los pacientes, sino garantizar el funcionamiento normal de quirófanos, laboratorios y servicios de emergencia. La fuga detectada podría prolongar la emergencia, por lo que la entrega de tanqueros se mantiene bajo supervisión constante.

El abastecimiento mediante tanqueros se mantiene como una medida provisional mientras se restablece el servicio regular de agua potable en Durán, un suministro que también busca atender a cientos de familias del cantón que han solicitado apoyo ante la falta del recurso.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!