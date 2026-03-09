Marina Menegazzo y María José Coni: a 10 años del crimen en Montañita

A diez años del asesinato de Marina Menegazzo y María José Coni en Montañita, el caso sigue generando preguntas y debate en Ecuador y Argentina.

En febrero de 2016, las argentinas Marina Menegazzo (21) y María José Coni (22) desaparecieron en Montañita, Santa Elena, durante la etapa final de un viaje por Sudamérica. Días después, sus cuerpos fueron hallados en una zona de vegetación a las afueras de la comuna, lo que confirmó un crimen que conmocionó a Ecuador y Argentina. Las investigaciones señalaron como responsables a Alberto Mina Ponce, Aurelio Rodríguez y José Luis Pérez Castro, quienes posteriormente fueron condenados a 40 años de prisión. Sin embargo, las contradicciones en las primeras versiones, las dudas de las familias y el debate público que generó el caso —incluida la campaña internacional #ViajoSola— hicieron que el doble asesinato de Montañita quedara marcado como uno de los hechos más impactantes y discutidos de la última década en la región.

Así se desarrolló el caso que conmocionó a dos países

Febrero de 2016 – Viaje por Sudamérica

Marina Menegazzo y María José Coni, ambas de Mendoza (Argentina), recorrían Sudamérica como mochileras. Su itinerario incluía Chile, Perú y Ecuador, donde planeaban pasar algunos días en la comuna costera de Montañita, en la provincia de Santa Elena.

22 de febrero de 2016 – Último contacto

Ese día enviaron su último mensaje a familiares y amigos. Horas después salieron del lugar donde se hospedaban en Montañita y fueron vistas por última vez.

23–25 de febrero de 2016 – Alerta por desaparición

Al no volver a comunicarse, familiares comenzaron a difundir su desaparición. El caso se viralizó en redes sociales y generó una búsqueda internacional que involucró a autoridades de Ecuador y Argentina.

28 de febrero de 2016 – Hallazgo de los cuerpos

Los cuerpos de ambas jóvenes fueron encontrados en una zona de vegetación a las afueras de Montañita, envueltos en bolsas plásticas y separados por unos 40 metros. Los informes forenses indicaron que habían muerto por golpes con objeto contundente y heridas de arma blanca.

Detenidos por el caso de Marina Menegazzo y María José Coni

Marzo de 2016 – Primeras detenciones y versiones contradictorias

La investigación apuntó a Alberto Mina Ponce, quien inicialmente dio versiones contradictorias sobre lo ocurrido, mencionando incluso la supuesta participación de otros extranjeros. Posteriormente confesó el crimen junto a Aurelio Rodríguez, alias “El Rojito”.

2016 – Investigación y evidencias

La policía identificó como escenario del crimen la vivienda de Mina Ponce, donde pruebas de luminol detectaron rastros de sangre. En el lugar también se hallaron objetos que habrían sido usados en el ataque, así como pertenencias de las víctimas.

Hasta que llegó la sentencia

2017 – Sentencia judicial

La justicia ecuatoriana condenó a Alberto Mina Ponce, Aurelio Rodríguez y José Luis Pérez Castro a 40 años de prisión por el asesinato de las dos turistas.

2016–2017 – Debate internacional y campaña #ViajoSola

El caso generó una fuerte reacción social, especialmente en Argentina. Surgió la campaña #ViajoSola, que denunció la tendencia a culpabilizar a las mujeres por viajar solas y defendió su derecho a hacerlo con seguridad.

2026 – Diez años después

A una década del crimen, el caso sigue siendo uno de los más recordados en la historia reciente de la región. Aunque hubo condenas, familiares de las víctimas y observadores del proceso continúan señalando que aún existen dudas y aspectos que no fueron completamente esclarecidos.

