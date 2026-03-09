El partido Cruzeiro vs Atlético Mineiro terminó con 23 expulsados tras pelea

El partido Cruzeiro vs Atlético Mineiro terminó con una pelea masiva tras el pitazo final. El árbitro reportó 23 expulsados

Pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro dejó 23 expulsados en la final del Estadual Mineiro.

Lo que debía ser una celebración terminó convertido en uno de los episodios más caóticos del fútbol brasileño. El partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, correspondiente a la final del Estadual Mineiro, quedó marcado por una pelea masiva que se desató tras el pitazo final y que terminó con 23 expulsados, una cifra inédita en la historia de ese país.

Te invitamos a leer | César Farías denuncia confiscación de taquilla tras triunfo de Barcelona SC vs Emelec

En lo deportivo, el encuentro concluyó 1-0 a favor de Cruzeiro, resultado que le permitió quedarse con el título. El delantero Kaio Jorge fue el autor del gol que definió la final. Sin embargo, el desenlace del partido quedó opacado por la violenta escena que se vivió en el campo de juego y que obligó incluso a la intervención de la policía militar.

Horas después del encuentro, el árbitro Matheus Candançan publicó el informe oficial en el que confirmó el número de sancionados: 23 jugadores expulsados, superando así el récord de tarjetas rojas en el fútbol brasileño.

Cómo empezó la pelea en el partido Cruzeiro vs Atlético Mineiro

De acuerdo con el informe arbitral, todo comenzó con un fuerte cruce entre Everson, arquero del Atlético Mineiro, y Christian, mediocampista del Cruzeiro.

El árbitro explicó que el portero "derribó a su oponente, cargó contra él y golpeó brutalmente en la cara con la rodilla". Christian también fue sancionado, ya que, según el reporte, respondió al impacto con una acción violenta.

Ese primer choque bastó para encender la tensión acumulada durante todo el partido y desatar una reacción en cadena entre jugadores de ambos equipos.

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



📹 X/essediafoilouco pic.twitter.com/vl0AzRKqdK — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

Golpes, patadas y caos total tras el pitazo final

La situación rápidamente se salió de control. En medio del tumulto, el mediocampista argentino Lucas Romero, del Cruzeiro, saltó y golpeó a Everson en la cabeza. Poco después, el arquero Cássio recorrió toda la cancha para sumarse al enfrentamiento.

Desde el lado del Atlético Mineiro, el delantero Hulk también participó activamente en la gresca y lanzó un golpe por la espalda a Romero. La respuesta llegó de inmediato cuando Lucas Villalba, otro jugador del Cruzeiro, intentó frenar al atacante con una patada voladora.

La escena se volvió caótica. Jugadores titulares, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos terminaron involucrados. Incluso el entrenador del Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, ingresó al campo para intentar separar a los futbolistas.

Mientras tanto, el árbitro Candançan observaba a distancia y solicitaba la presencia de la policía para evitar que la situación escalara aún más.

‼️🇧🇷 Un ayudante del Atlético Mineiro PIDIÓ QUE DEJEN DE PELEAR y, un segundo después, METIÓ UNA PATADA EN EL PISO a un jugador de Cruzeiro.



Absolutamente insólito. ⚠️ https://t.co/ispYeFElEy https://t.co/C5KCZrHpgn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

23 expulsados y un récord histórico en Brasil

Debido al caos generalizado, el árbitro no pudo mostrar las tarjetas rojas en el momento de la pelea. Las expulsiones fueron confirmadas posteriormente en el informe oficial del partido.

Por el Cruzeiro fueron sancionados : Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

En el Atlético Mineiro recibieron tarjeta roja : Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Para justificar la mayoría de las expulsiones, el árbitro resumió lo ocurrido en su informe con una frase contundente: "Fue expulsado por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos".

Finalmente hubo ¡23 expulsados! En el Cruzeiro vs Atlético Mineiro. Un récord en el fútbol brasileño, superando los 22 expulsados que hubo en un partido entre Portuguesa y Botafogo en 1954.pic.twitter.com/sZ2rKr4D9j — Juan Diego Moreno (@JuanDiMorenoo) March 9, 2026

Un récord que supera más de 70 años de historia

Con 23 expulsados, el encuentro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro se convirtió en el partido con más tarjetas rojas en la historia del fútbol brasileño.

El registro anterior correspondía a un enfrentamiento entre Portuguesa y Botafogo en 1954, durante el Torneo Río-São Paulo, cuando se mostraron 22 tarjetas rojas.

Darío Benedetto, de los reclamos en el aeropuerto a goles decisivos en Barcelona SC Leer más

El nuevo récord llega más de siete décadas después y marca un episodio que difícilmente será olvidado por los aficionados del fútbol en Brasil.

Qué pasará con los jugadores expulsados

Según el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones derivadas de este partido solo se aplicarán en torneos organizados por la Federación de Fútbol de Minas Gerais.

Esto significa que los futbolistas sancionados cumplirán sus suspensiones en la próxima edición del Estadual Mineiro, y no en competiciones nacionales como el Brasileirao o la Copa do Brasil.

Curiosamente, Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a enfrentarse pronto: el 3 de mayo, cuando ambos clubes se midan nuevamente en el Brasileirao. Un duelo que llegará con la tensión de esta final todavía muy presente.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!