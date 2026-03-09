Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Daniel Noboa y Álvaro Noboa
Daniel Noboa y su padre Álvaro Noboa, en una foto de archivo.archivo expreso

Daniel Noboa asegura que su padre fue "torturado" durante la dictadura militar

Dijo que Álvaro Noboa fue líder estudiantil de izquierda y que sufrió secuestro y tortura durante la dictadura militar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló este lunes 9 de marzo que su padre, el cinco veces candidato presidencial y magnate del sector bananero Álvaro Noboa, fue en su juventud un líder universitario de izquierda, que fue secuestrado y "torturado" durante la dictadura militar liderada por Guillermo Rodríguez Lara.

RELACIONADAS

La historia de Álvaro Noboa durante la dictadura

"Álvaro Noboa fue líder de izquierda universitario", lo secuestraron "y fue torturado por una dictadura militar, y de ahí lo dejaron botado en Colombia, y de ahí lo tuvieron que llevar a Estados Unidos totalmente descompensado", dijo el mandatario, al asegurar que "la izquierda jamás va a querer contar" esa parte de la historia de su padre, quien se postuló, sin éxito, cinco veces a la Presidencia.

RELACIONADAS
Anabella Azín junto a su esposo Álvaro Noboa recibiendo el Año Nuevo 2024.
Anabella Azín junto a su esposo Álvaro Noboa recibiendo el Año Nuevo 2024.Cortesía.

Noboa se define como de centroizquierda moderada

El presidente Daniel Noboa aseguró que los niveles de inseguridad en Guayaquil han disminuido en las últimas semanas

Seguridad en Guayaquil: Noboa atribuye caída de delitos al mejor manejo de cámaras

Leer más

Daniel Noboa, que estuvo el pasado fin de semana en la cumbre de presidentes de derecha de Latinoamérica con Donald Trump, aseveró en una entrevista con Radio Sucre que se identifica en la "social democracia moderada, una centro izquierda, bien pegada al centro".

Señaló que, por eso, a sus opositores "les arde tanto", pues es más fácil para sus detractores decir que el jefe de Estado es prácticamente "de ultraderecha y casi neonazi".

"Lo que más les duele es que no soy un candidato de derecha y que el centro, centroderecha y centroizquierda ha votado por mí ya dos elecciones presidenciales", dijo.

Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, se convirtió en presidente de Ecuador al ganar sorpresivamente las elecciones de 2023, y en 2025 fue reelegido para un mandato completo de cuatro años que culminará en 2029.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro responde al Escudo de las Américas: Colombia es clave en la lucha antidrogas

  2. Horarios oficiales del Vive Latino 2026: Lenny Kravitz y Juanes encabezan el festival

  3. Anthropic demanda a EE. UU. tras ser declarada "riesgo nacional" por su IA Claude

  4. Azuay con déficit de policías pide asignación de más personal

  5. Preciado, Minda y Franco captados durante batalla entre Cruzeiro y Mineiro | Videos

LO MÁS VISTO

  1. Noboa afirma que el traslado de Álvarez a la cárcel del Encuentro fue por seguridad

  2. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  3. Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

  4. Fiscalía señaló a Álvarez y 4 procesados más como autores en el caso Triple A

  5. Caso Triple A: Audiencia de juicio se suspende y se retomará el sábado 14 de marzo

Te recomendamos