Seguridad en Guayaquil: Noboa atribuye caída de delitos al mejor manejo de cámaras

El presidente Daniel Noboa aseguró que los niveles de inseguridad en Guayaquil han disminuido en las últimas semanas y atribuyó esa reducción a un mayor control en el sistema municipal de videovigilancia y a recientes detenciones de figuras políticas locales como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Las declaraciones las hizo en una entrevista con Radio Sucre.

Según el mandatario, entre el 10 de febrero y el 8 de marzo, los homicidios en Guayaquil registraron una caída del 39 % respecto al mismo periodo del año anterior. En el Distrito Metropolitano de Guayaquil —que incluye también Samborondón y Durán— la reducción alcanzaría el 42 %.

Noboa señaló además que las extorsiones y robos habrían disminuido, aunque no detalló cifras específicas. Aseguró que el sistema de cámaras de Segura EP, que administra la vigilancia municipal, ahora opera con mayor control estatal y sin la posibilidad de que personal interno “apague” o manipule las grabaciones.

Durante la entrevista, el presidente cuestionó el manejo previo de ese sistema y afirmó que hechos como el incendio del parque Samanes ocurrieron mientras las cámaras estaban inactivas. Dijo que situaciones de ese tipo no responden a “persecución política”, sino a la necesidad de investigar presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras criminales.

Noboa insistió en que, a su criterio, existe “criminalidad en política y en la función judicial”, y que no enfrentarla impediría resolver la crisis de seguridad. Puso como ejemplo el caso del exalcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente detenido, sobre quien afirmó que “está más seguro en La Cárcel del Encuentro que en La Tacunga” debido a los niveles de control en ese centro.

Las estadísticas muestran que la extorsión no ha disminuido de forma sostenida en el último año. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2025 se registraron 16.129 denuncias por este delito, lo que lo convierte en uno de los más reportados en el país.

