Daniel Noboa se reúne con Kristi Noem tras la cumbre "Escudo de las Américas"

Durante la cumbre el presidente de EE. UU., Donald Trump, habló de Cuba, Venezuela, México y Panamá

Daniel Noboa se reunió con Kristi Noem tras participar en la cumbre Escudo de las Américas realizada en Florida.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este 7 de marzo de 2026 con Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), quien ahora se desempeñará como enviada especial para la iniciativa “Escudo de las Américas”. El encuentro se realizó en Florida y contó también con la participación de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en el marco de la cumbre regional que reúne a varios países del continente.

El encuentro se dio horas después de que Noboa fuera recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Doral. El mandatario ecuatoriano asistió al evento junto a líderes de otros once países del continente convocados para discutir temas de seguridad regional.

Trump recibió a Noboa sobre una alfombra roja instalada en el ingreso del evento. Ambos sostuvieron una breve conversación y luego posaron para las fotografías oficiales de la cumbre antes del inicio del acto protocolario.

Cumbre Escudo de las Américas reúne a líderes del continente

Tras el saludo entre Trump y Noboa, el presidente estadounidense continuó recibiendo a otros mandatarios invitados. Uno de los siguientes en llegar fue Javier Milei, presidente de Argentina, quien también participó en la cita regional.

Durante el discurso inaugural de la cumbre, Trump abordó la situación política y de seguridad en varios países del continente, mencionando a Cuba, México, Venezuela y Panamá dentro de su análisis sobre la región.

El mandatario estadounidense también adelantó lo que calificó como una nueva doctrina para su política exterior en el hemisferio occidental.

Trump habla de influencia extranjera y menciona al Canal de Panamá

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, manifestó Trump durante su intervención ante los líderes presentes.

El presidente estadounidense añadió que el Canal de Panamá es su “canal favorito”, mientras el mandatario panameño José Raúl Mulino asistía al evento junto al resto de delegaciones.

En su discurso también se refirió a la situación de Cuba, señalando que el país se encuentra en “sus últimos momentos de vida”, aunque afirmó que su gobierno mantiene negociaciones con La Habana.

Declaraciones sobre Venezuela y México marcan el discurso

Trump indicó además que esta semana reconoció formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El mandatario estadounidense también mencionó la situación de seguridad en México y afirmó que ese país es “el epicentro de la violencia de los carteles”.

Sin embargo, matizó sus comentarios al referirse a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una muy buena persona” con una “voz hermosa”.

