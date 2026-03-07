Ataque armado e incendio de vehículo deja una persona asesinada

Una nueva noche de terror vivió la capital azuaya. Esta vez fue en el barrio Las Peñas, norte de la ciudad, donde se registró un ataque al estilo sicariato y el incendio de un vehículo involucrado en el hecho. Hay una persona fallecida.

El hecho ocurrió cerca de la noche del viernes, 6 de marzo de 2026, cuando hombres a bordo de un vehículo atacaron con armas de fuego a un grupo de personas que se encontraban en las escalinatas que conducen a la calle Del Café. Y lejos de que termine la violenta noche, a unos 500 metros del lugar del ataque, el vehículo de los sospechosos fue incinerado.

Investigaciones policiales

El coronel Ángel Esquivel, comandante de la Subzona Azuay de Policía Nacional, informó que los atacantes utilizaron armas largas tipo fusil y que el auto incinerado estaba reportado como robado en la provincia del Guayas.

Además, puntualizó que dos de las víctimas -que además son primos- tienen antecedentes penales por robo y microtráfico de sustancias ilegales, lo que le llevó a explicar que existen grupos familiares de la ciudad que se están dedicando a esta actividad ilícita.

Esquivel reseñó que los cinco ataques armados registrados en Cuenca entre el 26 de febrero y el 6 de marzo estarían relacionados a una supuesta disputa de territorio entre bandas delictivas. Y admitió que en Cuenca existe la presencia de dos grupos delictivos: Los Lobos y Sao Box. "En la cárcel de Turi tenemos mayoritariamente detenidos de Los Lobos y de los Sao Box y estas tienen a sus expendedores en el territorio", sostuvo.

Hay que recordar que durante el pasado fin de semana ocurrieron cuatro ataques al estilo sicariato en diferentes sectores de Cuenca dejando el mismo número de víctimas.

Restricción de movilidad en Cuenca

Esquivel adelantó que la capital azuaya fue ingresada en la lista de ciudades con toque de queda que entrará en vigencia desde el próximo 15 de marzo. Esto implica que se limitará la movilidad ciudadana ente las 02:00 y las 05:00.

