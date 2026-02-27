Un muerto y dos heridos dejan ataques armados en el centro de Cuenca

Los hechos estarían vinculados al microtráfico de drogas. Los heridos fueron trasladados a casas de salud

Dos ataques armados ocurridos en la parroquia El Vecino, centro de Cuenca, dejaron un hombre muerto y una pareja herida. Los hechos estarían relacionados con actividades ilícitas de microtráfico que afectan a la zona.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del jueves 26 de febrero de 2026, en dos sectores diferentes de la parroquia: en la intersección de las calles Vega Muñoz y Manuel Vega —sector Chola Cuencana— y en el Barrial Blanco, junto a la Unidad de Policía Comunitaria.

¿Qué ocurrió?

Según detalles de la Policía Nacional, la víctima mortal fue producto del primer ataque en la zona de la Chola Cuencana. El hombre fue identificado como José Luis Verdesoto, de 43 años, quien estaría vinculado a actividades ilícitas como prostitución y microtráfico.

Posterior a este hecho violento, un segundo grupo de hombres, a bordo de un automóvil, atacó a una trabajadora sexual en la zona del Barrial Blanco, causándole heridas en el brazo y en el abdomen. Ambos hechos ocurrieron con cinco minutos de diferencia, según el reporte policial.

La tercera víctima es un joven de aproximadamente 20 años que aún no ha sido identificado y quien recibió un disparo en la cabeza. Su pronóstico es reservado.

El teniente coronel Danilo Barriga, comandante subrogante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, informó que ambos ataques estarían vinculados a temas de microtráfico que afectan a diferentes barrios de la parroquia El Vecino.

Además, se detalló que el joven herido pertenecería al grupo de atacantes y que, en medio del hecho delictivo, recibió el impacto de proyectil.

El caso está en investigación para determinar las circunstancias de los hechos. Según cifras de la Policía Nacional, en Azuay se han registrado ocho muertes violentas en lo que va de 2026.

Otros ataques

Cabe recordar que el 22 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en la misma zona del Barrial Blanco en contra de otra trabajadora sexual. La mujer quedó gravemente herida y falleció tras permanecer varios días en una casa de salud.

En este marco, habitantes de la zona, que prefirieron no dar sus nombres, exigen a las autoridades que se fortalezcan los operativos y el control de las actividades ilegales que se cometen en el sector: prostitución y venta de drogas.

Comentaron que a diario hay víctimas de delitos como robos y asaltos, y que en horas de la noche es imposible circular por el sector porque la delincuencia se toma la zona.

