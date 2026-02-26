¿Quién es Paco Cepeda?: el alterno de Camila León expulsado por ADN

El legislador azuayo no registra título de educación superior e inició su trayectoria en las juventudes del oficialismo

Los hermanos Cepeda, junto a Camila León y el presidente de la Asamblea Niels Olsen, en 2024.

El asambleísta suplente Paco Mateo Cepeda Solís enfrenta la separación definitiva de Acción Democrática Nacional tras su negativa a respaldar la Ley de Minería y Energética. El funcionario asumió temporalmente la curul 107 en representación de la provincia de Azuay, en reemplazo de la titular Camila León, durante la sesión del Pleno instalada en Samborondón.

Tiene 23 años y registra su título de egresado en Bachiller en Ciencias en el año 2020. Su participación se forjó en la división de juventudes de la organización gubernamental, donde hizo campaña directa por el presidente Daniel Noboa en los comicios de 2024 y promovió el voto por el "Sí" en la consulta popular de 2025.

En este entorno proselitista también figuró su hermano, Fernando, quien también participó previamente como candidato por Azuay.

A diferencia de su hermano, quien es abogado, no se evidencia la inscripción de un título de tercer o cuarto nivel para Paco Cepeda.

La titular del Curul 107 es, Camila León Cueva, quien además integra la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Para la votación de la Ley Urgente de Minería, León no se presento, paralelamente a ser señalada por la oposición de Azuay (provincia de origen de León), que cuestionó la ley por su consecuencia ambiental.

El voto disidente de su suplente, Paco Cepeda, también de la provincia de Azuay, materializó la fractura entre el mandato ecológico de su provincia y la disciplina partidista exigida por el Gobierno.

Tras la oficialización de su destitución, el asambleísta perdió el respaldo institucional para operar dentro del parlamento, aunque fue aplaudido por la oposición.

Diario EXPRESO solicitó la versión oficial del legislador azuayo mediante canales internos para profundizar en sus declaraciones, pero no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de este reportaje.

