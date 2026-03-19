Ecuador y Japón exploran acuerdo comercial para impulsar exportaciones a Asia

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, habló en el evento sobre la importancia de Japón en temas comerciales.

Ecuador busca consolidar un acuerdo comercial con Japón, la cuarta economía del mundo, con el objetivo de diversificar sus mercados hacia el Asia Pacífico y atraer inversión productiva de largo plazo. El interés fue ratificado por autoridades de Gobierno y representantes del sector empresarial durante un encuentro bilateral celebrado el pasado 18 de marzo en Quito, con la participación de la Embajada de Japón en Ecuador y la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Japonesa.

Exportaciones a Japón superan los $300 millones anuales

Las exportaciones ecuatorianas hacia Japón han superado los $300 millones anuales en los últimos años, con una tendencia creciente en productos no petroleros como:

Camarón,

Banano,

Cacao,

Flores y

Productos del mar

Según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Juan Carlos Navarro, la relación comercial entre ambos países es altamente complementaria: Ecuador exporta alimentos, agroindustria y productos primarios de alta calidad, mientras Japón provee maquinaria, tecnología, equipos industriales y bienes de capital.

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Visita de Noboa a Japón impulsó la negociación

La negociación cobra impulso tras la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Japón, realizada entre el 26 y el 29 de agosto de 2025, cuando se sostuvo una reunión estratégica con Keidanren, la mayor organización empresarial japonesa.

Navarro, quien participó en ese encuentro en representación del sector privado, señaló que el empresariado japonés transmitió un mensaje directo: "Existe un interés real en el Ecuador, pero también una expectativa legítima de estabilidad, de reglas claras y sobre todo acuerdos de largo plazo".

Para el sector productivo, un acuerdo con Japón tendría tres efectos concretos:

Diversificación real de mercados hacia el Asia Pacífico,

Mayor valor agregado en las exportaciones —dado que el mercado japonés premia la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad— y

Atracción de inversiones extranjeras productivas, no especulativas.

Navarro enfatizó que esta relación no parte de cero, pues ya existe un diálogo económico activo y una agenda bilateral en construcción.

Pitahaya y arándano, las nuevas apuestas de exportación a Japón

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, destacó la oportunidad que representa Japón para las agroexportaciones.

Aseguró que el país puede ofrecer no solo los productos tradicionales como:

banano,

camarón, cacao y

café

Sino también nuevas opciones como la

pitahaya y

el arándano.

"Tenemos tantos pisos climáticos que podemos producir un banano que dura tres semanas más en Europa que cualquier banano de Centroamérica", afirmó. También resaltó el potencial del sector pesquero, al recordar que Japón es uno de los actores más importantes en ese mercado a nivel global.

Japón ve a Ecuador como socio estratégico en la región

Navarro destacó que el interés japonés por Ecuador no se limita a lo comercial. Según él, Japón ve al país como un socio confiable en sectores clave, especialmente en alimentos, productos sostenibles y cadenas de suministro estratégicas. Un acuerdo comercial permitiría reducir barreras arancelarias, facilitar el acceso a un mercado de alto valor y generar condiciones para atraer inversión japonesa hacia sectores estratégicos del Ecuador.

Jetro ofrece oficinas gratuitas en Tokio para empresas ecuatorianas

Desde la perspectiva japonesa, el mercado nipón se presenta como una puerta de entrada a toda la región asiática.

Japón cuenta con más de 120 millones de consumidores con alto poder adquisitivo, ocupa el cuarto lugar mundial en inversión extranjera directa y el quinto en volumen de comercio, según datos presentados por Katsuhiro Nakayama, representante de la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro).

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Nakayama informó que Jetro ofrece a empresas ecuatorianas oficinas temporales gratuitas en seis ciudades japonesas, incluida Tokio, por hasta 50 días útiles, para facilitar su establecimiento en ese país.

Turismo entre Ecuador y Japón crece tras la pandemia

El acercamiento bilateral también incluye el turismo. Más de 45 millones de turistas visitan Japón cada año, cifra que se duplicó tras la pandemia, según Megumi Ishikawa, gerente general de la empresa Descubre Japón, quien lleva 12 años radicada en Ecuador y señaló que la demanda de ecuatorianos por conocer ese país ha crecido de manera sostenida.

Para Navarro, un acuerdo comercial con Japón enviaría una señal geopolítica: que Ecuador avanza hacia una integración inteligente con economías líderes. "Vemos esta relación no como una oportunidad coyuntural, sino como una alianza estratégica para el futuro", afirmó.

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