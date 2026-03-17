Ecuador busca reinsertarse en la economía global con nuevos acuerdos comerciales

Ecuador apuesta por los acuerdos comerciales como eje de su estrategia económica para generar empleo, atraer inversión y ampliar mercados. En ese camino, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó en Teleamazonas la importancia del reciente acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, al que calificó como un hito tras más de dos décadas sin un instrumento bilateral de este tipo.

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El acuerdo permitirá que el 53% de los productos ecuatorianos ingrese en mejores condiciones al mercado estadounidense, lo que, según el Gobierno, representa una oportunidad directa para mejorar la competitividad y dinamizar la producción nacional. “Si vendemos más, tenemos que producir más, y eso implica más empleo”, enfatizó.

Apertura de mercados y atracción de inversiones

Más allá del acceso comercial, el acuerdo incluye componentes en áreas digitales, regulatorias, ambientales y de seguridad económica, que buscan hacer al país más atractivo para la inversión extranjera.

La estrategia oficial apunta a reinsertar a Ecuador en la economía global mediante la firma de acuerdos y la apertura de nuevos mercados. “Se ha abierto un candado que el país buscó durante 20 años”, sostuvo la canciller, al recalcar que este tipo de instrumentos no solo se limitan al comercio, sino que generan condiciones para el ingreso de capitales.

Sectores beneficiados y preocupaciones

Aunque una parte importante del sector productivo se beneficiará, también existen preocupaciones. Sectores agrícolas como el maicero, avícola y porcicultor han advertido riesgos frente a la competencia de productos estadounidenses, que cuentan con altos niveles de subsidios.

No obstante, el Gobierno sostiene que el acuerdo contempla mecanismos de protección, como cupos de importación, que limitan el ingreso de ciertos productos y permiten una desgravación gradual.

Una política comercial dinámica

Desde la Cancillería se insiste en que los acuerdos no son estáticos y pueden ampliarse con el tiempo. La intención es seguir incorporando productos y profundizando la relación comercial con Estados Unidos, así como avanzar en nuevos acuerdos con otros mercados.

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En ese contexto, se remarcó que Ecuador mantiene una política comercial abierta, con vínculos también con otros socios como la Unión Europea y China, descartando que el acuerdo con Estados Unidos implique un distanciamiento de otros mercados.

El acuerdo es visto como un punto de partida dentro de una estrategia más amplia de inserción internacional. Si bien no es perfecto, el Gobierno considera que abre oportunidades que podrán ampliarse en el tiempo, en función de las necesidades del sector productivo y de la evolución del comercio global.

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