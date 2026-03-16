Refinería de Esmeraldas reanuda operaciones, pero ARCH reporta 0% de uso operativo

El 16 de marzo de 2026, la empresa pública EP Petroecuador informó que la Refinería Esmeraldas retomó sus actividades de forma progresiva luego del siniestro registrado el 1 de marzo de 2026. Según el boletín institucional, el reinicio forma parte del proceso técnico de recuperación del principal centro refinador del país. La petrolera estatal sostiene que las primeras unidades comenzaron a operar conforme al cronograma establecido.

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El comunicado de Petroecuador señala que el reinicio operativo arrancó con las unidades Crudo 2 y Vacío 2, como parte de la primera fase de reactivación del complejo. Sin embargo, un reporte del Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) del mismo día muestra que la planta aún no registra procesamiento de crudo. De acuerdo con ese informe, la capacidad utilizada aparece en 0%, pese a que la refinería tiene una capacidad instalada de 110.000 barriles diarios.

Capacidad instalada y producción: lo que muestran los datos oficiales

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Según el informe operativo de la ARCH, la capacidad instalada de la refinería alcanza los 110.000 barriles por día, pero el reporte refleja 0 barriles procesados al momento de la actualización. El indicador de capacidad utilizada aparece también en 0,00 %, lo que evidencia que el complejo no registra actividad de refinación efectiva en ese corte.

El mismo documento muestra la operación de otras plantas del sistema de refinación nacional. La Refinería La Libertad procesa 40.855,9 barriles diarios, mientras la Refinería Shushufindi supera su capacidad con 20.038,3 barriles por día, equivalente a 100,19 % de utilización.

En total, el sistema refinador registra 60.894,2 barriles procesados, lo que equivale a un 63,66 % de uso promedio nacional. La ausencia de producción en el complejo de Esmeraldas reduce el rendimiento global del sistema de refinación ecuatoriano.

Plan técnico y cronograma tras el siniestro

De acuerdo con el comunicado, la unidad Crudo 2 tiene una capacidad instalada de 55.000 barriles por día. La petrolera también señaló que el reinicio de estas unidades permitirá recuperar progresivamente la producción de derivados estratégicos dentro del complejo industrial.

Uno de los productos mencionados es el Jet A1, combustible utilizado en aviación. Petroecuador calcula que la refinería podría alcanzar una producción aproximada de 3.000 barriles diarios de este derivado, destinado principalmente al abastecimiento de aeropuertos en el norte del país.

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El cronograma técnico también contempla intervenciones adicionales en el complejo. Según Petroecuador, las unidades Crudo 1 y Vacío 1 ingresarán a mantenimiento como parte de las acciones destinadas a garantizar la confiabilidad del sistema industrial.

La empresa estatal prevé que, una vez completados los trabajos técnicos y el proceso de recuperación tras el incidente de marzo, el complejo pueda volver a operar con normalidad. El objetivo oficial es que todas las unidades estén operativas nuevamente en mayo de 2026.

Mientras ese proceso avanza, los reportes regulatorios muestran que el reinicio anunciado aún no se refleja en procesamiento efectivo de crudo en la planta. El contraste entre el anuncio institucional y los datos operativos mantiene la atención sobre la evolución real del complejo refinador.

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